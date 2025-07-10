Що відомо

Як повідомляють користувачі, під час входу в застосунок система видає повідомлення про помилку: "У нас технічна проблема. Ви бачте. Будь ласка, спробуйте ще раз", пише 24 Канал.

Наразі інформації про причини збою немає.