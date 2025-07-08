Таке право передбачено пунктом 15 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

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Відстрочка через Резерв+

Зокрема, автоматично за допомогою застосунку Резерв+ оформити відстрочку від мобілізації можуть громадяни, що:

перебувають у шлюбі з військовослужбовцем або військовослужбовицею;

мають із ним/нею спільну дитину віком до 18 років.

Найпоширеніша проблема – у системі не підтверджено, що чоловік або дружина є чинним військовим. У цьому випадку військовослужбовець має оновити свій статус у реєстрі "Оберіг" через один із застосунків:

Як оновити статус через Резерв+?

1. Відкрити застосунок Резерв+

2. Перейти в розділ "Меню" – "Виправити дані онлайн"

3. Подати запит "Я вже військовий"

4. Після оновлення статусу – подати запит на відстрочку повторно

Як оновити статус через Армія+?

1. Авторизуватися в застосунку Армія+

2. На сторінці "Ми не знайшли даних про вашу військову службу" натиснути "Я точно чинний військовий"

3. Заповнити необхідні дані

4. Після підтвердження статусу – повернутися до Резерв+ і подати заявку на відстрочку повторно

Якщо все зроблено правильно – система автоматично підтягне оновлену інформацію, і ви зможете скористатись правом на відстрочку без зайвих бюрократичних процедур.

Нагадаємо, з початку липня в застосунок Резерв+ додали нову функцію – відтепер там можна згенерувати електронне направлення на військово-лікарську комісію без підпису ТЦК.