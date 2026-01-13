Имперская оружейная кузница: в Северной Англии нашли крупный военный завод

На берегу реки Вир, вблизи современного Сандерленда, археологи обнаружили римский производственный комплекс, который работал более ста лет. Раскопки продолжались в 2025 году в течение шести месяцев, а масштаб находок превзошел ожидания. Благодаря этому открытию историки переосмысливают роль этого региона в системе снабжения римской армии.

Как работал римский военный завод?

Археологическая экспедиция, поддерживаемая Даремским университетом и местной общиной, обнаружила более 800 точильных камней – самое большое скопление таких артефактов периода римского господства в Северо-Западной Европе. До этого открытия на территории всех Британских островов насчитывалось лишь около 250 подобных находок, пишет 24 Канал со ссылкой на Durham University.

Точильные камни были незаменимыми для римских легионеров, поскольку от остроты клинков зависела жизнь воина во время боя. Эти инструменты использовались не только в армии, но и в быту, торговле, сельском хозяйстве, медицине и промышленности.



Группа точильных камней зафиксировала в прибрежном иле / Фото Durham University

Чтобы подтвердить датировку находок, исследователи применили метод оптически стимулированной люминесценции. Этот способ позволяет установить, когда минералы, в частности кварц, в последний раз попадали под солнечный свет. Во время пребывания под землей в них накапливается энергия, которая высвобождается в виде слабого свечения при стимуляции в лабораторных условиях.



Точильные камни / Фото Гэри Бенкхед/Durham University

Результаты анализа показали, что отложения непосредственно под слоем с точильными камнями датируются 42 – 184 годами нашей эры, а сам слой с артефактами – 104 – 238 годами. Это период самого активного римского присутствия на территории Британии, когда функционировал Адрианов вал.



Не все точильные камни были все время похоронены под землей / Фото Durham University

Обнаруженные камни находятся на разных этапах обработки: от грубо обработанных заготовок со следами инструментов до идеально отшлифованных изделий с гладкими поверхностями и обработанными краями. Команда нашла 65 двойных камней, которые еще не успели разделить, а также редкий тройной образец.

Все зарегистрированные точильные камни имеют повреждения и, вероятно, были отброшены на этапе производства из-за несоответствия установленной длине. Римская армия придерживалась строгих стандартов по однородности снаряжения.



Естественная эрозия берегов реки обнажает ранее не зарегистрированные точильные камни / Фото Durham University

На противоположном берегу реки обнаружены выходы песчаника, что может свидетельствовать о целенаправленной разработке камня именно для изготовления точильных изделий. Если это подтвердится, Оффертон станет первым известным римским объектом на территории Британии, где велись такие работы.

Кроме 800 обнаруженных камней, археологи предполагают, что в береговой линии остаются сотни, а возможно и тысячи других изделий.



Одна из находок на месте раскопок Оффертона / Фото Кумар Уджвал Сингх/Durham University

Важной частью открытия стали 11 каменных якорей – наибольшее количество таких артефактов, найденных на речных участках Северной Европы, пишет Guardian. Пять якорей обнаружили во время полевых работ 2025 года, еще шесть нашли в соседнем участке реки в 2022 году. Исследователи считают, что якоря использовались судами, которые транспортировали плиты песчаника через реку для дальнейшей обработки.

Находка с примесью средних веков и Тюдоров

Кроме римских артефактов, команда обнаружила деревянную пристань позднесредневекового периода и более раннее сооружение из камня. Также там были инструменты – в частности зубила и орудия для раскалывания камня, кожаная обувь времен Тюдоров, железные и каменные пушечные ядра и свинцовая пуля периода Английской гражданской войны.

Все эти находки из разных эпох могут расширить известный период человеческой деятельности вдоль этой части реки Вир более чем на 1800 лет.



Во время раскопок / Фото Кумар Уджвал Сингх / Durham University

Открытие в Оффертоне демонстрирует новую сторону римского господства – мощную промышленную базу, которая обеспечивала военную машину империи. Этот регион, ранее считавшийся периферийным, оказался критически важным центром производства и логистики, поддерживающим римское присутствие на северных границах.