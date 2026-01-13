Як працював римський військовий завод?

Археологічна експедиція, підтримувана Даремським університетом та місцевою громадою, виявила понад 800 точильних каменів – найбільше скупчення таких артефактів періоду римського панування в Північно-Західній Європі. До цього відкриття на території всіх Британських островів налічувалося лише близько 250 подібних знахідок, пише 24 Канал з посиланням на Durham University.

Точильні камені були незамінними для римських легіонерів, оскільки від гостроти клинків залежало життя воїна під час бою. Ці інструменти використовувалися не лише в армії, а й у побуті, торгівлі, сільському господарстві, медицині й промисловості.



Група точильних каменів зафіксувала в прибережному мулі / Фото Durham University

Щоб підтвердити датування знахідок, дослідники застосували метод оптично стимульованої люмінесценції. Цей спосіб дозволяє встановити, коли мінерали, зокрема кварц, востаннє потрапляли під сонячне світло. Під час перебування під землею в них накопичується енергія, яка вивільняється у вигляді слабкого світіння при стимуляції в лабораторних умовах.



Точильні камені / Фото Гері Бенкхед/Durham University

Результати аналізу показали, що відкладення безпосередньо під шаром з точильними каменями датуються 42 – 184 роками нашої ери, а сам шар з артефактами – 104 – 238 роками. Це період найактивнішої римської присутності на території Британії, коли функціонував Адріанів вал.



Не всі точильні камені були весь час поховані під землею / Фото Durham University

Виявлені камені перебувають на різних етапах обробки: від грубо оброблених заготовок зі слідами інструментів до ідеально відшліфованих виробів з гладкими поверхнями та обробленими краями. Команда знайшла 65 подвійних каменів, які ще не встигли розділити, а також рідкісний потрійний зразок.

Усі зареєстровані точильні камені мають пошкодження та, ймовірно, були відкинуті на етапі виробництва через невідповідність встановленій довжині. Римська армія дотримувалася суворих стандартів щодо однорідності спорядження.



Природна ерозія берегів річки оголює раніше не зареєстровані точильні камені / Фото Durham University

На протилежному березі річки виявлено виходи пісковику, що може свідчити про цілеспрямовану розробку каменю саме для виготовлення точильних виробів. Якщо це підтвердиться, Оффертон стане першим відомим римським об'єктом на території Британії, де велися такі роботи.

Крім 800 виявлених каменів, археологи припускають, що в береговій лінії залишаються сотні, а можливо й тисячі інших виробів.



Одна зі знахідок на місці розкопок Оффертон / Фото Кумар Уджвал Сінгх/Durham University

Важливою частиною відкриття стали 11 кам'яних якорів – найбільша кількість таких артефактів, знайдених на річкових ділянках Північної Європи, пише Guardian. П'ять якорів виявили під час польових робіт 2025 року, ще шість знайшли в сусідній ділянці річки у 2022 році. Дослідники вважають, що якорі використовувалися суднами, які транспортували плити пісковику через річку для подальшої обробки.

Знахідка з домішками середніх віків і Тюдорів

Окрім римських артефактів, команда виявила дерев'яну пристань пізньосередньовічного періоду та більш раннє спорудження з каменю. Також там були інструменти – зокрема зубила та знаряддя для розколювання каменю, шкіряне взуття часів Тюдорів, залізні та кам'яні гарматні ядра та свинцева куля періоду Англійської громадянської війни.

Усі ці знахідки з різних епох можуть розширити відомий період людської діяльності вздовж цієї частини річки Вір більш ніж на 1800 років.



Під час розкопок / Фото Кумар Уджвал Сінгх/Durham University

Відкриття в Оффертоні демонструє новий бік римського панування – потужну промислову базу, яка забезпечувала військову машину імперії. Цей регіон, який раніше вважався периферійним, виявився критично важливим центром виробництва та логістики, що підтримував римську присутність на північних кордонах.