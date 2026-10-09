Как робот освоил древнее китайское ремесло

Специалисты компании Agilink, являющейся дочерним предприятием китайского робототехнического гиганта AgiBot, привлекли к обучению своей разработки мастера традиционной сучжоуской вышивки Фу Сянхун, пишет Postimees.

Механическая рука под названием OmniHand 3 Ultra научилась разделять шелковую нить на отдельные тонкие волокна, продевать ее в ушко иглы, натягивать ткань на рамку и выполнять вышивальные узоры. Это ремесло имеет более чем 2500-летнюю историю и требует исключительной точности, недоступной обычным людям.

Технологические секреты новой сенсорики

Традиционная сучжоуская вышивка шелком требует от мастера исключительного чувства прикосновения и силы нажатия пальцев. Новое поколение механических рук разработчиков Agilink смогло приблизиться к человеческой чувствительности.

Роботизированная кисть OmniHand 3 Ultra научилась четко различать обычное прикосновение и скольжение предметов. Благодаря высокой чувствительности датчиков система способна работать с деликатными материалами, не повреждая нежные шелковые волокна.

Роботы становятся ближе к повседневной жизни

Успешное освоение подобных микроманипуляций свидетельствует о существенном прорыве в развитии мелкой моторики современных роботов. Исследователи считают, что достижение такой высокой точности открывает путь для дальнейшего внедрения гуманоидных систем в повседневную жизнь и бытовые задачи, где требуется максимальная осторожность. В частности, такие системы смогут работать в больницах, где точность и осторожность во время операций имеют решающее значение.