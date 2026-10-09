Як робот опанував стародавнє китайське ремесло

Фахівці компанії Agilink, яка є дочірнім підприємством китайського робототехнічного гіганта AgiBot, залучили до навчання своєї розробки майстра традиційної сучжоуської вишивки Фу Сянхун, пише Postimees.

Механічна рука під назвою OmniHand 3 Ultra навчилася розділяти шовкову нитку на окремі тонкі волокна, засиляти її у вушко голки, натягувати тканину на рамку та виконувати вишивальні візерунки. Це ремесло має понад 2500 років історії і вимагає надзвичайної точності, яка недоступна звичайним людям.

Технологічні секрети нової сенсорики

Традиційна сучжоуська вишивка шовком вимагає від майстра виняткового відчуття дотику й сили натиску пальців. Нове покоління механічних рук розробників Agilink змогло наблизитися до людської чутливості.

Роботизована рука OmniHand 3 Ultra навчилася чітко відрізняти звичайне торкання від ковзання предметів. Завдяки високій чутливості сенсорів система здатна працювати з делікатними матеріалами, не пошкоджуючи ніжні шовкові волокна.

Роботи стають ближчими до побуту

Успішне опанування подібних мікроманіпуляцій свідчить про суттєвий прорив у розвитку дрібної моторики сучасних роботів. Дослідники вважають, що досягнення такої високої точності відкриває шлях для подальшого впровадження гуманоїдних систем у повсякденне життя та побутові завдання, де потрібна максимальна обережність. Зокрема, такі системи зможуть працювати в лікарнях, де точність і обережність під час операцій є критичними.