Китайских роботов научили делать то, что даже для людей практически невозможно
Китайские инженеры вывели точность роботов на новый уровень, научив механическую руку древнему искусству традиционной шелковой вышивки. Роботизированная система освоила чрезвычайно сложную технику, с которой не всегда могут справиться даже люди.
Как робот освоил древнее китайское ремесло
Специалисты компании Agilink, являющейся дочерним предприятием китайского робототехнического гиганта AgiBot, привлекли к обучению своей разработки мастера традиционной сучжоуской вышивки Фу Сянхун, пишет Postimees.
Механическая рука под названием OmniHand 3 Ultra научилась разделять шелковую нить на отдельные тонкие волокна, продевать ее в ушко иглы, натягивать ткань на рамку и выполнять вышивальные узоры. Это ремесло имеет более чем 2500-летнюю историю и требует исключительной точности, недоступной обычным людям.
Технологические секреты новой сенсорики
Традиционная сучжоуская вышивка шелком требует от мастера исключительного чувства прикосновения и силы нажатия пальцев. Новое поколение механических рук разработчиков Agilink смогло приблизиться к человеческой чувствительности.
Роботизированная кисть OmniHand 3 Ultra научилась четко различать обычное прикосновение и скольжение предметов. Благодаря высокой чувствительности датчиков система способна работать с деликатными материалами, не повреждая нежные шелковые волокна.
Роботы становятся ближе к повседневной жизни
Успешное освоение подобных микроманипуляций свидетельствует о существенном прорыве в развитии мелкой моторики современных роботов. Исследователи считают, что достижение такой высокой точности открывает путь для дальнейшего внедрения гуманоидных систем в повседневную жизнь и бытовые задачи, где требуется максимальная осторожность. В частности, такие системы смогут работать в больницах, где точность и осторожность во время операций имеют решающее значение.