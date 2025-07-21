Китайские роботы-пингвины начали доставлять товары через метро

В Шэньчжэне, одном из технологических центров Китая, запустили уникальный проект: роботы-пингвины начали доставлять товары в магазины 7-Eleven через систему метро. Проект стартовал в июле 2025 года и стал первым в мире примером интеграции автономных роботов в общественный транспорт для логистики.

Компания VX Logistics, дочернее предприятие Vanke Group, частично принадлежащее Shenzhen Metro, внедрила 41 автономного робота для доставки товаров в более 100 магазинов 7-Eleven, расположенных в станциях метро Шэньчжэня, рассказывает 24 Канал со ссылкой на SCMP.

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Эти роботы, напоминающие пингвинов благодаря своему дизайну, работают в непиковые часы, самостоятельно передвигаясь на линии метро. Они умеют преодолевать платформы, пользоваться лифтами и входить в вагоны поездов.



Роботы самостоятельно передвигаются с помощью метро / Фото Handout

Традиционно доставка в подземные магазины была сложным процессом: работники должны были перевозить товары вручную через переполненные станции, что приводило к задержкам и логистическим проблемам. Роботы-пингвины решают эту проблему, обеспечивая быструю и эффективную доставку без участия человека. Их дизайн не только функциональный, но и привлекательный: LED-лица с глазами и улыбками вызывают восторг у пассажиров, особенно у детей.

На что способны роботы-пингвины?

Каждый робот оснащен передовыми технологиями для навигации в сложной среде метро:

Панорамный лидар – позволяет точно ориентироваться на станциях и избегать препятствий.

Система искусственного интеллекта – оптимизирует маршруты доставки на основе объема заказов, расположения магазинов и расписания поездов.

Уникальное шасси – обеспечивает возможность пересекать зазоры между платформами и входить в лифты и вагоны.

По словам Хоу Шанцзе, руководителя автоматизации VX Logistics, эти роботы постоянно совершенствуются на основе реальных данных об их работе. В будущем планируется расширение функционала, включая доставку различных товаров, от посылок до медицинских средств.

Роботы-пингвины не только облегчают логистику, но и положительно влияют на опыт пассажиров и работников магазинов. Компаниям больше не нужно бороться с нехваткой парковочных мест или задержками во время пиковых часов. Работники 7-Eleven отмечают, что автоматизация позволяет им сосредоточиться на обслуживании клиентов вместо физического труда по перевозке товаров.



Роботы доставляют товары в магазины в метро / Фото Handout

Для пассажиров эти роботы стали настоящей аттракцией. Люди фотографируют их, делятся видео в соцсетях, а дети и пожилые пассажиры часто взаимодействуют с машинами, воспринимая их как дружеских компаньонов. Это создает положительное восприятие технологий в общественном пространстве.

Этот проект является частью амбициозной инициативы города под названием "Embodied Intelligent Robot Action Plan", запущенной в марте 2025 года. Цель плана – до 2027 года значительно расширить использование сервисных и промышленных роботов. Шэньчжэнь, где базируются более 1600 компаний в сфере робототехники, стремится стать мировым лидером в этой области, интегрируя автоматизацию в повседневную жизнь.

В Китае роботов активно используют и для развлечений. Например, недавно Китай провел первый в мире турнир по боксу для роботов. Соревновались четыре команды с роботами G1 от Unitree.