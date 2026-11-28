Роботы размером с насекомое уже умеют зависать, делать сальто и обходить препятствия. Инженеры полагают, что уже скоро такая машина сможет покинуть лабораторию и летать самостоятельно.

Микроробот, который летает все лучше и лучше

В лаборатории мягкой и микророботики Массачусетского технологического института (MIT) робот SoftFly, размером чуть больше почтовой марки, зависает на тонкой страховочной нити. У него четыре пластиковых крыла, которые приводятся в движение мягкими искусственными мышцами, и он тянет за собой медный шнур питания. Опытный инженер собирает такой аппарат примерно неделю. Последняя версия с бортовым микроконтроллером и датчиками весит 1,29 грамма. Над подобными устройствами работают многие другие университеты и частные компании, в частности в Гарварде и Китае, пишет Science.

Руководитель лаборатории считает, что отрасль подошла к переломному моменту.

Сообщество действительно достигло, как мне кажется, переломного момента,

– прокомментировал инженер-физик Юфэн "Кевин" Чен из MIT.

По его прогнозу, в течение двух лет полностью автономный летательный робот размером с насекомое сможет впервые вылететь за пределы лаборатории.

Как все начиналось

Первые попытки датируются 1970-ми годами. Тогда инженеры ЦРУ создали Insectothopter в форме стрекозы с размахом крыльев 9 сантиметров и весом 1 грамм. Благодаря миниатюрному газовому двигателю он пролетал 200 метров, но даже легкий боковой ветер сбивал его с курса.

В конце 1990-х эту идею возродило американское агентство DARPA. Инженер Рональд Фиринг из Калифорнийского университета в Беркли взялся за создание механической мухи из углеродного каркаса и полимерных крыльев. Крылья приводились в движение пьезоэлектрическими актуаторами, то есть тонкими керамическими полосками, которые сжимаются и растягиваются под действием электричества. Но за пять лет робот так и не взлетел: крылья не создавали достаточной подъемной силы.

Проблему решил в 2007 году его бывший студент Роберт Вуд. В Гарвардской лаборатории микророботики он создал RoboBee весом 60 миллиграммов, крылья которого вращались пассивно. Это снизило вес и потребность в энергии. В 2013 году робот совершил первый управляемый полет.

Почему микророботы такие уязвимые

Пьезоэлементы хрупкие: даже небольшой удар выводит аппарат из строя. Поэтому гарвардская команда перешла на диэлектрические эластомеры – мягкие мышцы из гибкого полимера. Роботы с ними врезались в стены, падали, сталкивались в воздухе и продолжали лететь. В 2023 году команда Чена создала приводы, которые работали даже после нескольких проколов стекловолоконными иглами.

Сначала SoftFly держался в воздухе около 20 секунд, пока не ломались шарниры крыльев. Компактная конструкция в виде вертушки увеличила время полета примерно до 30 минут. Теперь слабое место – сам актуатор, который заменяют лезвием, и Чен сравнивает это с пересадкой сердца.

Программисты добавили к аппарату контроллер, который удерживает траекторию в "трубе" допустимых отклонений, и нейросеть, построенную по образцу нервной системы плодовой мушки. Такая версия летела почти в пять раз быстрее и ускорялась в два раза резче, чем существующие микророботы. Она также совершила 10 сальто подряд за 11 секунд. Недавно в журнале Science Robotics команда описала версию с "мозгом" и датчиками на борту. Ученые управляли ею с помощью джойстика от Xbox и посадили на подсолнечник.

Шнур питания: главная проблема

Самые маленькие коммерческие батареи до сих пор тяжелее, чем сам микроробот. Команда Сайера Фуллера из Вашингтонского университета в 2018 году питала аппарат лазером через солнечную панель, но луч был бы опасен для глаз. Гарвардский X-Wing в 2019 году обходился без лазера, однако его солнечным панелям требовался свет, в три раза ярче солнечного.

В прошлом году в Nature Communications исследователи из Национального университета оборонных технологий Китая описали FVW-Fly. Он весит менее 1 грамма и продержался в воздухе рекордные 4 минуты на литиевой батарее массой 350 миллиграммов. Это "большая веха", считает постдок Гарварда Элио Чаллита.

Когда аппарат впервые совершил длительный полет без шнура, вся команда ликовала,

– рассказал ведущий автор исследования Лу Сян.

Прямого управления направлением полета у робота пока нет, а стабилизатор в виде воздушного шарика не дает ему пролезать в узкие щели.

Почему это нужно

Такие машины могли бы шпионить, опылять растения и искать людей под завалами. Гарвардские ученые также хотят с их помощью изучать происхождение полета насекомых, ведь вымершее насекомое не воскресить, а робота можно. Чен больше сосредоточен на практическом применении и признает, что по какому-то поводу роботы никогда не сравнятся с живыми насекомыми.