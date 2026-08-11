Rocket Lab будет производить спутники и ракеты для Европы в Германии

Американско-новозеландская аэрокосмическая компания Rocket Lab объявила о создании дочернего предприятия в Германии. Новая структура будет производить спутники и поставлять в Европу ракеты Electron и Neutron.

Rocket Lab выходит на европейский рынок

Американско-новозеландская аэрокосмическая компания Rocket Lab объявила о создании дочернего предприятия в Германии. Новая структура будет работать на базе уже имеющихся производственных мощностей и постепенно расширять их профиль, в частности в направлении оптической связи и спутниковых компонентов. Об этом сообщает Defence Industry Europe.

Основой для нового подразделения стало приобретение мюнхенской компании Mynaric AG, которая разрабатывает и производит лазерные терминалы оптической связи. В Rocket Lab отметили, что Mynaric продолжит работу над новыми технологиями в рамках группы.

Помимо оптических систем связи, Rocket Lab Germany рассматривает возможность выпуска спутников, полезной нагрузки и отдельных компонентов непосредственно в Германии. Компания также планирует сделать страну региональным хабом по производству спутниковых группировок для европейских программ.

В компании заявили, что новый филиал откроет европейским заказчикам прямой доступ к ракетам-носителям Electron и Neutron. Также там ожидают, что в течение следующего десятилетия региону понадобятся тысячи аппаратов для коммерческих, оборонных и связанных с безопасностью миссий.

Европейская космическая индустрия переживает глубокий структурный сдвиг в сторону эры, которую определяют скорость, коммерческая гибкость и абсолютный технический суверенитет. Европа сталкивается с ощутимыми пробелами как в сфере запусков, так и в производстве космических аппаратов. Rocket Lab Germany решает эти проблемы напрямую, сочетая возможности высокочастотного доступа в космос с крупносерийным выпуском спутников для быстрого развертывания устойчивых орбитальных группировок,

– прокомментировал основатель и исполнительный директор Rocket Lab Питер Бек.

Благодаря этому шагу Rocket Lab укрепляет свое присутствие в Европе и расширяет деятельность на немецком рынке. Создание Rocket Lab Germany является частью более широкой международной экспансии компании.