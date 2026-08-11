Rocket Lab приходить до Європи

Американсько-новозеландська аерокосмічна компанія Rocket Lab оголосила про створення дочірнього підприємства в Німеччині. Нова структура працюватиме на місці вже наявних виробничих потужностей і поступово розширюватиме їхній профіль, зокрема у напрямі оптичного зв'язку та супутникових компонентів. Про це повідомляє Defence Industry Europe.

Базою для нового підрозділу стала купівля мюнхенської компанії Mynaric AG, яка розробляє та виготовляє лазерні термінали оптичного зв'язку. У Rocket Lab зазначили, що Mynaric продовжить роботу над новими технологіями в межах групи.

Окрім оптичних систем зв'язку, Rocket Lab Germany розглядає випуск супутників, корисного навантаження та окремих компонентів безпосередньо в Німеччині. Компанія також планує зробити країну регіональним хабом для виробництва супутникових угруповань для європейських програм.

У компанії заявили, що нова філія відкриє європейським замовникам прямий доступ до носіїв Electron і Neutron. Також там очікують, що впродовж наступного десятиліття регіону знадобляться тисячі апаратів для комерційних, оборонних і безпекових місій.

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Європейська космічна індустрія переживає глибоке структурне зміщення у бік ери, яку визначають швидкість, комерційна гнучкість і абсолютний технічний суверенітет. Європа стикається з відчутними прогалинами як у сферах запусків, так і у виробництві космічних апаратів. Rocket Lab Germany вирішує ці проблеми напряму, поєднуючи можливості високочастотного доступу до космосу з великосерійним випуском супутників для швидкого розгортання стійких орбітальних угруповань,

– прокоментував засновник та виконавчий директор Rocket Lab Пітер Бек.

Завдяки цьому кроку Rocket Lab посилює свою присутність у Європі та розширює роботу на німецькому ринку. Створення Rocket Lab Germany є частиною ширшої міжнародної експансії компанії.