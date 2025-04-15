Также у этих ноутбуков высокая производительность благодаря самым современным видеокартам NVIDIA GeForce RTX 5090. Об этом пишет 24 Канал.
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Идеальная альтернатива для настольных ПК
Уже шесть лет ROG Strix SCAR остается самым мощным флагманом линейки ROG. За это время дискуссии о преимуществах игровых ноутбуков над настольными компьютерами постепенно угасли, ведь все больше пользователей выбирают ноутбуки. Часто их сочетают с большими мониторами и игровыми устройствами для создания компьютерной системы своей мечты.
Рынок игровых ноутбуков в последние годы вырос в 2,7 раза благодаря геймерам и профессионалам, которые ценят флагманские устройства за производительность и универсальность. Модель ROG Strix SCAR 2025 года соответствует этим требованиям.
Для открытия нижней панели корпуса достаточно просто подвинуть кнопку-фиксатор, что делает апгрейд оперативной памяти и SSD легким и быстрым. Strix SCAR 18 – единственный в своем роде ноутбук с такой инновацией, что подчеркивает его уникальность на рынке.
Устройство имеет уникальный дизайн корпуса / Фото Asus
Прочная основа
ROG Strix SCAR сохраняет ведущие позиции среди игровых гаджетов благодаря сбалансированной структуре корпуса и высококачественным деталям. Примечательно, что ключевые идеи этой конструкции остаются практически неизменными с 2019 года, когда был создан ноутбук с видеокартой RTX 2080. Проверенные временем решения теперь работают с новейшим оборудованием.
Новый ROG Strix SCAR доступен в вариациях с экранами 16 и 18 дюймов. Последняя версия получила значительную популярность и опровергла миф, что компактный ноутбук всегда лучше. Когда дело доходит до игровой производительности, портативность отходит на второй план – главную роль играет мощность.
Современный дизайн
Особенностью нынешних моделей ROG Strix SCAR является светодиодный матричный дисплей AniMeVision на крышке ноутбука, который до этого использовался только в серии Zephyrus. Он способен воспроизводить текст и анимационные эффекты, а также поддерживает гибкие возможности персонализации.
Дизайн ноутбука также впечатляет / Фото Asus
Кроме того, корпус ROG Strix SCAR 2025 имеет гладкую текстуру и скошенные углы, что придают устройству стильный вид. Однако он разработан не только с учетом эстетики, но и для достижения максимальной эффективности охлаждения, которое и позволяет получить высокую производительность.
Инновационная система охлаждения
Система охлаждения ROG Strix SCAR базируется на трех ключевых инновациях.
- Жидкий металл используется как на центральном, так и на графическом процессоре. Он снижает температуру до 15 градусов по сравнению с традиционной термопастой.
- Испарительная камера вместе с тремя вентиляторами и радиатором, что покрывает основные компоненты.
- Большие вентиляционные отверстия на задней панели занимают почти всю обратную часть ноутбука, что значительно улучшает циркуляцию воздуха.
ROG Strix SCAR имеет комплексную систему охлаждения / Фото Asus
Такое решение обеспечивает лучшее охлаждение устройства как с открытой, так и с закрытой крышкой. Например, когда ноутбук работает под внешним монитором.
Кроме того, специальное вентиляционное отверстие возле клавиатуры удерживает температуру в зоне клавиш ниже 30 градусов, повышая комфорт во время длительных игровых сеансов.
Также работает охлаждение в районе клавиатуры / Фото Asus
Исключительные впечатления во время игры
ROG Strix SCAR 18 – это выгодная инвестиция в современную аппаратную платформу, высокоэффективную систему охлаждения и премиальный дизайн.
С матричным дисплеем AniMeVision, обновленной системой RGB-подсветки и практичной конструкцией корпуса, Strix SCAR устанавливает новый стандарт для флагманских игровых ноутбуков, сочетая мощность, инновации и стиль.
Программа ROG Elite
Новый ROG Strix SCAR 18 выходит на украинский рынок с программой ROG Strix SCAR 18 ROG Elite, которую начали несколько лет назад. Она позволяет владельцам продукции ROG получать фирменные геймерские аксессуары, коды для игр, эксклюзивный цифровой контент и многое другое за счет участия в конкурсах и выполнения задач.
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