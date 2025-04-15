Також у цих ноутбуків висока продуктивність завдяки найсучаснішим відеокартам NVIDIA GeForce RTX 5090. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також ASUS Zenbook DUO 2025: революційний ноутбук із двома дисплеями

Ідеальна альтернатива для настільних ПК

Вже шість років ROG Strix SCAR залишається найпотужнішим флагманом лінійки ROG. За цей час дискусії щодо переваг ігрових ноутбуків над настільними комп’ютерами поступово згасли, адже все більше користувачів обирають ноутбуки. Часто їх поєднують із великими моніторами та ігровими пристроями для створення комп'ютерної системи своєї мрії.

Ринок ігрових ноутбуків останніми роками виріс у 2,7 раза завдяки геймерам і професіоналам, які цінують флагманські пристрої за продуктивність і універсальність. Модель ROG Strix SCAR 2025 року відповідає цим вимогам.

Для відкриття нижньої панелі корпусу достатньо просто посунути кнопку-фіксатор, що робить апгрейд оперативної пам'яті та SSD легким і швидким. Strix SCAR 18 – єдиний у своєму роді ноутбук із такою інновацією, що підкреслює його унікальність на ринку.



Пристрій має унікальний дизайн корпусу / Фото Asus

Міцна основа

ROG Strix SCAR зберігає провідні позиції серед ігрових ґаджетів завдяки збалансованій структурі корпусу та високоякісним деталям. Примітно, що ключові ідеї цієї конструкції залишаються практично незмінними з 2019 року, коли було створено ноутбук із відеокартою RTX 2080. Перевірені часом рішення тепер працюють із новітнім обладнанням.

Новий ROG Strix SCAR доступний у варіаціях з екранами 16 та 18 дюймів. Остання версія здобула значну популярність та спростувала міф, що компактний ноутбук завжди кращий. Коли справа доходить до ігрової продуктивності, портативність відходить на другий план – головну роль відіграє потужність.

Сучасний дизайн

Особливістю цьогорічних моделей ROG Strix SCAR є світлодіодний матричний дисплей AniMeVision на кришці ноутбука, який до цього використовувався лише в серії Zephyrus. Він здатний відтворювати текст і анімаційні ефекти, а також підтримує гнучкі можливості персоналізації.



Дизайн ноутбука також вражає / Фото Asus

Крім того, корпус ROG Strix SCAR 2025 має гладку текстуру та скошені кути, що надають пристрою стильного вигляду. Однак його розроблено не лише з урахуванням естетики, але й для досягнення максимальної ефективності охолодження, яке й дозволяє отримати найвищу продуктивність.

Інноваційна система охолодження

Система охолодження ROG Strix SCAR базується на трьох ключових інноваціях.

Рідкий метал використовується як на центральному, так і на графічному процесорі. Він знижує температуру до 15 градусів у порівнянні з традиційною термопастою.

Випарна камера разом із трьома вентиляторами та радіатором, що покриває основні компоненти.

Великі вентиляційні отвори на задній панелі займають майже всю зворотну частину ноутбука, що значно покращує циркуляцію повітря.



ROG Strix SCAR має комплексну систему охолодження / Фото Asus

Таке рішення забезпечує найкраще охолодження пристрою як із відкритою, так і із закритою кришкою. Наприклад, коли ноутбук працює під зовнішнім монітором.

Крім того, спеціальний вентиляційний отвір біля клавіатури утримує температуру в зоні клавіш нижче 30 градусів, підвищуючи комфорт під час тривалих ігрових сеансів.



Також працює охолодження у районі клавіатури / Фото Asus

Виняткові враження під час гри

ROG Strix SCAR 18 – це вигідна інвестиція в найсучаснішу апаратну платформу, високоефективну систему охолодження та преміальний дизайн.

З матричним дисплеєм AniMeVision, оновленою системою RGB-підсвічування та практичною конструкцією корпусу, Strix SCAR встановлює новий стандарт для флагманських ігрових ноутбуків, поєднуючи потужність, інновації та стиль.

Програма ROG Elite

Новий ROG Strix SCAR 18 виходить на український ринок із програмою ROG Elite, яку започаткували кілька років тому. Вона дозволяє власникам продукції ROG отримувати фірмові геймерські аксесуари, коди для ігор, ексклюзивний цифровий контент і багато іншого за рахунок участі у конкурсах і виконання завдань.

Ставайте учасником програми ROG Elite і починайте накопичувати бали вже сьогодні!