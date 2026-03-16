Начатолось блокирование Telegram – в России фиксируют сбои в работе мессенджера
- В России пользователи фиксируют перебои в работе мессенджера Telegram, особенно через мобильный интернет.
- Эксперты считают, что это могут быть тестовые меры по ограничению доступа, а жалобы пользователей стремительно возросли.
В России появились первые признаки ограничения доступа к Telegram. Пользователи сообщают о задержках сообщений и перебоях, особенно при использовании мобильного интернета. Количество жалоб резко возросло, а эксперты предполагают тестирование блокировки.
IT-специалисты считают, что в России уже стартовали меры по ограничению работы Telegram. По их словам, пользователи массово сталкиваются с проблемами при отправке и получении сообщений, а через мобильные сети сервис часто работает нестабильно или вовсе недоступен. Об этом пишет российский Kommersant.
Резкий рост жалоб подтверждают данные российского портала "Сбой.рф". Только за выходные там зафиксировали десятки тысяч сообщений о неполадках: примерно 12 тысяч в воскресенье и почти 6 тысяч в субботу.
Как пишет Челны ТВ, эксперты обращают внимание, что ситуация отличается в зависимости от региона и оператора связи. Такая неравномерность может свидетельствовать о поэтапном внедрении ограничений или тестировании механизмов блокировки.
Ранее российские медиа сообщали, что полную блокировку мессенджера могут ввести в начале апреля. Сейчас пользователи уже сталкиваются с задержками доставки сообщений и проблемами доступа к сервису с российских IP-адресов.
Официального подтверждения полномасштабного запрета пока нет, однако текущие перебои могут быть подготовительным этапом перед более жесткими ограничениями.