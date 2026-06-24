Каспийское море стремительно исчезает: новое исследование возлагает вину за это на Россию

Крупнейший замкнутый водоем Земли стремительно теряет свои воды, оставляя после себя соляные пустыни. Пока в официальных отчетах всё списывают на климат, ученые заявляют о вмешательстве человека. Ситуация вокруг Каспия становится критической, а её причины кроются в хозяйственной деятельности отдельных стран.

Кто "ворует" воду из Каспийского моря?

Каспийское море, которое технически является огромным соленым озером и составляет 41 процент объема всех соленых озер мира, переживает беспрецедентное падение уровня воды. С середины 1990-х годов водоем потерял примерно 23 858 квадратных километров своей площади, что по размерам почти равно итальянскому острову Сицилия. За этот период уровень воды упал на 2 метра, и эти изменения ученые уже не могут объяснить только природными циклами или глобальным потеплением. Об этом пишет издание IFLScience.

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Главной причиной катастрофы исследователи называют резкое сокращение притока воды из рек, прежде всего из Волги. Именно эта российская река обеспечивает около 80 процентов всего водозабора Каспия.

Несмотря на распространенное мнение о том, что изменение климата уменьшает количество осадков, данные показывают обратное: количество дождей в бассейне Волги за последние три десятилетия даже несколько возросло. Однако вместо того, чтобы пополнять запасы моря, эта вода задерживается выше по течению. Россия построила на Волге и её притоках огромную сеть плотин и водохранилищ, которые используются для орошения, промышленных нужд и обеспечения судоходства.

Устойчивое снижение, которое мы наблюдаем на протяжении последних 30 лет, отличается по характеру и причинам, поскольку его вызвали не только климатические колебания, но и, что более важно, интенсивная человеческая деятельность,

– прокомментировал ведущий автор исследования Джесси Дуку.

Анализ показал, что испарение воды из-за повышения температуры объясняет лишь 37–40 процентов общих потерь объема моря. Остальная часть дефицита возникает именно из-за антропогенного воздействия.

Ученые выявили ежегодный дефицит в 30 кубических километров воды, который невозможно объяснить природными факторами. Это свидетельствует о чрезмерном потреблении ресурсов бассейна внутри отдельных стран, в частности России, которая активно использует речные системы для своих экономических и стратегических целей.

Геополитика на дне моря

Важным фактором в этом кризисе является Волго-Донский канал. Эта транспортная артерия имеет критическое стратегическое значение для Кремля, поскольку позволяет перебрасывать военный флот между Каспийским и Черным морями. Чтобы поддерживать необходимую для кораблей глубину и работоспособность каналов, Россия регулирует сток Волги, фактически перекрывая "кран" для самого Каспия.

Кроме того, экономические проекты, такие как российский коридор "Север – Юг" и китайская инициатива "Один пояс, один путь", также опираются на каспийскую логистику. Дальнейшее меление создает угрозу для портов, снижает грузоподъемность судов и вынуждает государства тратить миллионы на углубление дна.

Падение уровня воды уже вызывает серьезный экологический стресс, особенно в северной части моря. Эта зона является самой мелководной, но в то же время самой продуктивной. Она служит домом для эндемичных каспийских тюленей и осетровых рыб, которые дают до 90 процентов мирового черного кавьяра.

Из-за того, что вода становится теплее и мельче, в ней накапливаются питательные вещества, что приводит к аномальному размножению водорослей. Учёные зафиксировали рост концентрации хлорофилла-а, что свидетельствует об ухудшении качества воды и риске возникновения мёртвых зон.

Синдром Аральского моря 2.0

Ситуация вокруг Каспия всё больше напоминает "синдром Аральского моря" – одну из крупнейших экологических катастроф прошлого века. Аральское море практически исчезло именно из-за массового отвода воды для сельского хозяйства. Сегодня подобные процессы ученые наблюдают и в других регионах: например, озеро Урмия в Иране и озеро Чад в Африке также потеряли более 90 процентов своей площади из-за дамб и нерационального управления.

Каспий ещё не пересёк точку невозврата, но его будущее теперь напрямую зависит от способности пяти прибрежных государств – России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана – отказаться от одностороннего использования ресурсов в пользу прозрачного управления общим водным балансом.