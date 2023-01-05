Новым партнером России по космосу будет Зимбабве

Космические агентства и правительства прекратили сотрудничество с Россией в большинстве отраслей космической сферы. Отменены миссии и запуски, поставки и торговля. Поэтому оккупанты принялись искать новых партнеров. Одним из них будет Зимбабве.

Российское космическое ведомство будет сотрудничать с Республикой Зимбабве создании и запуске космических аппаратов. Чем именно здесь может помочь одна из беднейших стран мира, неясно.

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Лучшие друзья России

В Роскосмосе заявили, что, несмотря на сложности 2022 года, ведомство "значительно продвинулось в укреплении международных связей". Упомянули, например, ратификацию соглашения между Россией и Мексикой об использовании космического пространства в мирных целях.

Мексика недалеко сбежала от Зимбабве по уровню бедности, безработицы и ВВП. У страны нет собственной космической программы, а лишь отдельные договоры с другими странами, лишь косвенно относящиеся к космосу. В основном они касаются наблюдения за сельским хозяйством из космоса (договор с Индией от 30 июня 2022 года).

Пока не ясно, в чем конкретно будет состоять сотрудничество Роскосмоса и Зимбабве. Но из заявления российской стороны можно сделать вывод, что это будет касаться образования и связи.

Состоялись переговоры с министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой, в ходе которых достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в сфере создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения,

– написали в пресс-релизе.

Иран не отстает

Еще одним "добрым другом" России является, конечно же, Иран. Подобные соглашения подписаны с двумя иранскими компаниями в сфере пусковых услуг.

Вероятно, речь идет об использовании российских ракет для запуска иранских аппаратов в космос, однако об этом пока ничего не известно.