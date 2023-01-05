Російське космічне відомство співпрацюватиме з Республікою Зімбабве у створенні та запуску космічних апаратів. Чим саме тут може допомогти одна з найбідніших країн світу, неясно.

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У Роскосмосі заявили, що попри складнощі 2022 року відомство "значно просунулось у зміцненні міжнародних зв'язків". Згадали, наприклад, ратифікацію угоди між Росією та Мексикою про використання космічного простору в мирних цілях.

Зазначимо, що Мексика недалеко втекла від Зімбабве за рівнем бідності, безробіття та ВВП. Країна не має власної космічної програми, а лише окремі договори з іншими країнами, які стосуються космосу опосередковано, здебільшого торкаючись спостереження за сільським господарством із космосу (договір з Індією від 30 червня 2022 року).

Наразі неясно, у чому конкретно полягатиме співпраця Роскосмосу та Зімбабве. Але з заяви російської сторони можна зробити висновок, що це стосуватиметься освіти та зв'язку.

Відбулися переговори з міністром вищої та професійної освіти, інновацій, науки й технологічного розвитку Республіки Зімбабве Амоном Мурвірою, під час яких досягнуто домовленості щодо подальшої співпраці у сфері створення та запуску малих космічних апаратів освітнього та зв'язкового призначення,

– написали в пресрелізі.

Іран не відстає

Ще одним "добрим другом" Росії є, звісно ж, Іран. Подібні угоди були підписані з двома іранськими компаніями в сфері пускових послуг.

Імовірно, мова йде про використання російських ракет для запуску іранських апаратів у космос, однак про це поки що нічого не відомо.