Приближение России к финскому спутнику могло быть репетицией атаки

Российский военный спутник "Космос-2612" в середине октября подошел вплотную к коммерческому аппарату финской компании ICEYE. Аналитик считает, что это могла быть репетиция атаки, то есть фактически испытание космического оружия.

Что известно об инциденте?

Заместитель госсекретаря США Томас ДиНанно после инцидента написал, что российский космический аппарат неустановленного назначения "намеренно маневрировал опасно близко к коммерческому спутнику". По его словам, такое поведение "соответствует операциям с применением оружия на орбите". Хотя на этот раз ничего не произошло, сейчас два родственных российских аппарата движутся к другому западному спутнику, пишет Reuters.

Речь идет о спутнике X36 финской компании ICEYE. Он передает радиолокационные снимки западным правительствам и армиям, в том числе и Украине. Трое космических экспертов назвали этот случай одним из самых близких известных сближений российского военного аппарата с коммерческим спутником на низкой орбите.

Почему аналитики говорят о репетиции атаки?

Старший космический аналитик американской компании Integrity ISR Грег Гиллинджер считает, что такая встреча "похожа на репетицию атаки". Его компания обучает американские космические силы.

Это самая агрессивная позиция России в отношении угрозы спутникам другой страны из всего, что я видел,

– прокомментировал Гиллинджер, бывший офицер разведки ВВС США, который следил за российскими аппаратами.

По его словам, "Космос-2612", вероятно, испытывал возможности кинетической атаки. Для сбора разведданных или создания радиоэлектронных помех столь близкое сближение не требуется.

Как развивалась ситуация?

По данным американской компании Slingshot Aerospace, "Космос-2612" официально относится к инспекционным спутникам для обслуживания. Это один из шести военных аппаратов, которые Россия запустила в апреле. В мае четыре из них разместили рядом с X36, отмечают космические аналитики. ICEYE изменила орбиту своего спутника, и это вызвало новые российские маневры. Об этом в сентябре Reuters рассказал генеральный директор компании Рафал Модржевский.

В начале октября "Космос-2612" находился на несколько сотен километров позади X36. За несколько дней он быстро сократил расстояние и в середине октября подошел на расстояние одного километра. Некоторые аналитики говорят о нескольких сотнях метров или даже меньше. Затем аппарат отдалился примерно на 400 километров.

Что теперь?

Два родственных российских спутника дрейфуют к орбите другого аппарата ICEYE X37, сказал Гиллинджер. Американская компания COMSPOC также сообщила, что они находятся во все более выгодном положении для сближения с ним. Оба спутника, X36 и X37, зарегистрированы в США.

Что говорят официальные лица и эксперты?

Космический командующий Германии генерал-майор Михаэль Траут пояснил, что такие сближения, в зависимости от технических возможностей аппарата, могут служить для инспекции, наблюдения или создания помех. Он предупредил, что само по себе умение выполнять такие маневры не доказывает подготовку или репетицию атаки. Цель, по его словам, невозможно определить только по открытым орбитальным данным. В то же время необходимо учитывать весь спектр последствий – от временного нарушения работы спутника до его полного вывода из строя.

Космический консультант и бывший старший офицер британских ВВС Эндрю Тернер считает, что сближение с X36 "действительно повышает риск атаки", причем как преднамеренной, так и случайной.

Какова реакция сторон и почему это важно?

Минобороны России не ответило на запрос журналистов Reuters о комментарии. Москва неоднократно предупреждала, что западные коммерческие спутники, помогающие Украине, могут стать законными целями для ответных мер. Руководитель американского подразделения ICEYE Энн Стивенс заверила, что X36 "был и останется продуктивным спутником", а сеть радиолокационных спутников компании устойчива к сбоям.

Инцидент усиливает опасения относительно уязвимости коммерческих спутниковых сетей, которые становятся все более важными для военных операций. Он произошел после нескольких месяцев российской активности вокруг ICEYE. Западные чиновники уже предупреждали, что эта активность демонстрирует возможности, способные представлять угрозу для коммерческих группировок, в том числе и для SpaceX Илона Маска.

Большие государства готовятся к возможному переносу конфликта в космос. Вашингтон недавно признал, что развернул оружие на орбите, а глава Космического командования США ранее в этом году заявил, что Россия разместила космическое оружие вблизи критически важных американских спутников национальной безопасности.