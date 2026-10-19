Загадочный маневр возле европейского аппарата

Как сообщает издание Onet со ссылкой на мониторинговый сервис Orbital Radar, точный момент максимального сближения рассчитан на 18:07 по польскому времени (19:07 в Украине). Российский объект под названием "Космос 2612" целенаправленно сокращал дистанцию в течение нескольких месяцев.

Конструкция и точное назначение этого аппарата остаются неизвестными, ведь специалисты до сих пор не располагают точными данными о его бортовом оборудовании.

Аналитики польского агентства PAP отмечают, что с такого минимального расстояния российский спутник способен выполнять широкий спектр задач: от разведки до некинетического или кинетического воздействия. При сохранении текущего курса еще один этап непосредственного сближения может произойти в конце октября.

Onet также добавляет, что ICEYE-X36 используют польские и украинские военные.

Истощение запасов и новый тип противостояния

Эксперты космической отрасли предупреждают, что нахождение чужого аппарата поблизости представляет прямую опасность для ICEYE-X36. Присутствие российского спутника может вынудить европейских операторов экстренно корректировать орбиту. Такие маневры не только нарушают нормальную работу оборудования, но и истощают ограниченные запасы топлива, необходимые для поддержания миссии.

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Если миссия "Космоса 2612" заключается в намеренном истощении топлива другого спутника, то он уже выполняет эту задачу. И делает это относительно дешевым способом. Поэтому нет необходимости, чтобы здесь произошло случайное столкновение,

– прокомментировал автор аналитического аккаунта Texas Herald, бывший инженер компании NVIDIA.

Он добавляет: "Мы имеем дело с одним из первых примеров нового типа орбитальной конфронтации – неинвазивного слежения за счет расхода топлива".

Пока что специалисты не берутся утверждать, чем закончится это беспрецедентное сближение на околоземной орбите и какой финальный результат будет у подобной космической провокации.