Таємничий маневр біля європейського апарата

Як повідомляє видання Onet з посиланням на моніторинговий сервіс Orbital Radar, точний момент максимального зближення розрахували на 18:07 за польським часом (19:07 в Україні). Російський об'єкт під назвою "Космос 2612" цілеспрямовано скорочував дистанцію протягом кількох місяців.

Конструкція та точне призначення цього апарата залишаються невідомими, адже фахівці досі не мають точних даних щодо його інструментів на борту.

Аналітики польського агентства PAP зазначають, що з такої мізерної відстані російський супутник здатен виконувати широкий спектр завдань: від розвідки до некінетичного чи кінетичного впливу. За збереження поточного курсу ще один етап безпосереднього зближення може відбутися наприкінці жовтня.

Onet також додає, що ICEYE-X36 використовують польські та українські військові.

Виснаження запасів та новий тип протистояння

Експерти космічної галузі застерігають, що перебування чужого апарата поруч несе пряму небезпеку для ICEYE-X36. Присутність російського супутника може змусити європейських операторів екстрено коригувати орбіту. Такі маневри не лише порушують нормальну роботу обладнання, а й вичерпують обмежені запаси палива, необхідні для підтримки життя місії.

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Якщо місією Космосу 2612 є навмисне виснаження палива іншого супутника, то він уже виконує це завдання. І робить це відносно дешевим методом. Тому немає потреби, щоб тут сталося випадкове зіткнення,

– прокоментував автор аналітичного акаунту Texas Herald, колишній інженер компанії NVIDIA.

Він додає: "Ми маємо справу з одним із перших прикладів нового типу орбітальної конфронтації – неінвазивного стеження коштом витрати палива".

Поки що фахівці не беруться стверджувати, чим закінчиться це безпрецедентне зближення на навколоземній орбіті та який фінальний результат матиме подібна космічна провокація.