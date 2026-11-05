Наближення Росії до фінського супутника могло бути репетицією атаки

Що відомо про інцидент?

Заступник держсекретаря США Томас ДіНанно після інциденту написав, що російський космічний апарат невстановленого призначення "навмисно маневрував небезпечно близько до комерційного супутника". За його словами, така поведінка "відповідає операціям із застосуванням зброї на орбіті". Хоча цього разу нічого не сталося, зараз два споріднені російські апарати рухаються до іншого західного супутника, пише Reuters.

Adv

Йдеться про супутник X36 фінської компанії ICEYE. Він передає радарні знімки західним урядам і арміям, зокрема й Україні. Троє космічних фахівців назвали цей випадок одним із найближчих відомих зближень російського військового апарата з комерційним супутником на низькій орбіті.

Чому аналітики говорять про репетицію атаки?

Старший космічний аналітик американської компанії Integrity ISR Грег Гіллінджер вважає, що така зустріч "схожа на репетицію атаки". Його компанія навчає американські космічні сили.

Реклама

Це найагресивніша позиція Росії щодо загрози супутникам іншої країни з усіх, що я бачив– прокоментував Гіллінджер, колишній офіцер розвідки ВПС США, який стежив за російськими апаратами.

За його словами, "Космос-2612", імовірно, випробовував можливості кінетичної атаки. Для збору розвідданих або радіоелектронних перешкод настільки близьке зближення не потрібне.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як розвивалася ситуація?

За даними американської компанії Slingshot Aerospace, "Космос-2612" офіційно належить до інспекційних супутників для обслуговування. Це один із шести військових апаратів, які Росія запустила в квітні. У травні чотири з них розмістили поруч із X36, зазначають космічні аналітики. ICEYE змінила орбіту свого супутника, і це спричинило нові російські маневри. Про це у вересні Reuters розповів генеральний директор компанії Рафал Модржевський.

На початку жовтня "Космос-2612" перебував на кілька сотень кілометрів позаду X36. За кілька днів він швидко скоротив відстань і в середині жовтня підійшов на кілометр. Деякі аналітики кажуть про кілька сотень метрів або й менше. Потім апарат віддалився приблизно на 400 кілометрів.

Реклама

Що тепер?

Два споріднені російські супутники дрейфують до орбіти іншого апарата ICEYE X37, сказав Гіллінджер. Американська компанія COMSPOC також повідомила, що вони дедалі вигідніше розташовуються для зближення з ним. Обидва супутники, X36 і X37, зареєстровані в США.

Що кажуть офіційні особи та експерти?

Космічний командувач Німеччини генерал-майор Міхаель Траут пояснив, що такі зближення залежно від технічних можливостей апарата можуть слугувати для інспекції, спостереження або перешкод. Він застеріг, що саме вміння виконувати такі маневри не доводить підготовку чи репетицію атаки. Мету, за його словами, неможливо визначити лише за відкритими орбітальними даними. Водночас потрібно враховувати весь спектр наслідків, від тимчасового порушення роботи супутника до його повного виведення з ладу.

Космічний консультант і колишній старший офіцер британських ВПС Ендрю Тернер вважає, що підхід до X36 "справді підвищує ризик атаки", причому як навмисної, так і випадкової.

Реклама

Яка реакція сторін і чому це важливо?

Міноборони Росії не відповіло на запит журналістів Reuters про коментар. Москва неодноразово попереджала, що західні комерційні супутники, які допомагають Україні, можуть стати законними цілями для відплати. Керівниця американського підрозділу ICEYE Енн Стівенс запевнила, що X36 "був і залишиться продуктивним супутником", а мережа радарних супутників компанії стійка до збоїв.

Інцидент посилює побоювання щодо вразливості комерційних супутникових мереж, які дедалі важливіші для військових операцій. Він стався після кількох місяців російської активності навколо ICEYE. Західні посадовці вже попереджали, що вона демонструє можливості, здатні загрожувати комерційним угрупованням, зокрема й SpaceX Ілона Маска.

Великі держави готуються до можливого перенесення конфлікту в космос. Вашингтон нещодавно визнав, що розгорнув зброю на орбіті, а глава Космічного командування США раніше цього року заявив, що Росія розмістила космічну зброю поблизу критично важливих американських супутників національної безпеки.