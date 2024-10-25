Россиян отстранили от разработки операционной системы Linux

Создатели Linux, которые контролируют коллективную разработку операционной системы, выпустили обновление, которое закрыло доступ к ядру для одиннадцати россиян и других людей, связанных с Россией. Источники заявляют, что это были "ключевые" фигуры процесса, но теперь программное обеспечение будет обходиться без их вмешательства.

Россиян отлучили от Linux... но не всех

Произошло это еще 18 октября, но в СМИ информация попала только сейчас. Как сообщают источники, Линус Торвальдс, основатель операционной системы, поддержал такое решение, пишет Phoronix.

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Судя по всему, исполнителем этого решения стал американский программист Грег Кроа-Хартман, который отвечает за поддержку стабильной версии ядра ОС. Он выпустил соответствующее обновление, ссылаясь на "требования комплаенса".

– это соответствие любым внутренним и внешним требованиям или нормам: законам государства, правилам и стандартам самой компании и тому подобное.

Как пишут СМИ, 10 из 11 удаленных разработчиков имели электронную почту, размещенную в зоне "ru", тогда как одиннадцатый вообще работает в компании, производящей российские процессоры "Байкал".

Что интересно, в объявлении, разосланном разработчикам, указано: "Они могут вернуться обратно в будущем, если предоставят достаточную документацию". О какой именно документации идет речь, неизвестно, но, вероятно, это должны быть какие-то доказательства отсутствия связи с российским правительством и доказательства непричастности к войне против Украины.

Написанный этими россиянами код останется в ядре ОС. Например, разработчики якобы не собираются удалять совместимость Linux с российским оборудованием, в частности процессорами Baikal. Кроме того, как пишет издание "Радио Свобода", в списке разработчиков остались другие граждане России.

Возможные причины

Точной причины удаления россиян не называют, однако мы имеем несколько намеков. Линус Торвальдс, например, написал: "Ладно, много российских троллей повсюду. Вполне понятно, почему это изменение было сделано, оно не будет отменено, и использование множества случайных анонимных аккаунтов для попыток "укоренения" российских фабрик троллей ничего не изменит. К сведению невинных наблюдателей, которые не являются аккаунтами фабрик троллей: "различные требования комплаенса" – это не только американская фишка. Если вы еще не слышали о российских санкциях, попробуйте почитать новости когда-нибудь. И под "новостями" я не имею в виду тот российский спам, который спонсирует государство. Относительно отправки мне обратного патча: пожалуйста, используйте ту кашу, которую вы называете мозгами. Я фин. Вы думали, что я буду "поддерживать" российскую агрессию? Очевидно, это не только недостаток реальных новостей, но и недостаток знаний по истории".

Он также ссылается на какие-то "детали", которые ему и другим администраторам "рассказали юристы", но не вдается в подробности. Поэтому похоже, что именно санкции стали причиной изгнания российских разработчиков из команды Linux.

Россияне комментируют

Издание "Радио Свобода" цитирует комментарий программиста, который был одним из одиннадцати.

Никакой благодарности, никаких заслуг разработчикам за все эти годы преданной работы... Независимо от причины ситуации, разве мы не заслужили большего?

– говорит Сергей Семин.

Хотя пока нет никаких доказательств или расследований, которые бы разоблачали российское правительство во вмешательстве в разработку ОС Linux (например, внедрение шпионского или иного вредоносного кода), исключать такой вариант нельзя, учитывая попытки страны навредить в каждом уголке, где она присутствует.