Люди в интернете начали делать ставки на то, сколько твитов напишет Илон Маск

Владелец соцсети X Илон Маск в последнее время пишет столько твитов, что люди начали делать ставки, пытаясь угадать, сколько сообщений появится на его странице за неделю. Суммы уже перевалили за миллион долларов.

Рынок твитов Илон Маска

Противоречивый ресурс Polymarket – это платформа, на которой каждый человек может сделать прогноз на будущие события в различных сферах и "получать прибыль от своих знаний", как описывает это сам сайт. Это не классическая букмекерская контора, принимающая ставки на спортивные события. Polymarket ориентируется на "мировые события" из совершенно разных сфер, в том числе политики. Например, в 2024 году результат выборов президента США стал самым активным рынком на платформе, привлекая сотни миллионов долларов. Здесь пользователи могут платить только криптовалютой, чтобы купить или продать внутренние "акции", которыми в дальнейшем и делаются ставки, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Теперь одним из самых популярных рынков стали твиты Илона Маска, а точнее их количество. Опубликует ли он на этой неделе более 400 сообщений? Или, возможно, 800? Если кто-то угадает, то сможет получить неплохой кусок наличных, учитывая, какой на данный момент является общая сумма ставок.

Рынок твитов Маска на сайте сейчас настолько активен, что он даже получил собственную ссылку самого высокого уровня на сайте и повторяется каждую неделю. На этой неделе, которая заканчивается 17 января, то есть завтра, объем торгов уже составил более 1,9 миллиона долларов, и в последнее время регулярно превышает один миллион. Это не означает, что вы выиграете столько денег. Выплата будет зависеть от того, сколько акций вы купили и поставили, и это только если ваше предположение об объеме твитов подтвердится.

Записи на сайте показывают, что ставки на количество твитов Маска люди начали делать как минимум с июня 2024 года. Дискуссии на этом рынке становятся все более серьезными, будто это что-то действительно важное – рынок акций или цена золота, в которые вы вложились, например. Люди уже прибегают к аналитике и прогнозам, которые строят на основе исторических данных и текущих событий в мире, о которых миллиардер мог бы что-то сказать.

Например, во вторник пользователь Rogu проанализировал: "Текущее количество твитов в день – 50, а скоро достигнут 350. Чтобы дойти до 400+, ему нужно в среднем писать более 65 твитов в день в течение оставшегося времени. Хотя это немного больше, но не так уж и много. В связи с предстоящим испытательным полетом Starship он, возможно, будет писать в твиттере немного больше, чем в последние несколько дней".

У Polymarket уже есть конкуренты. Например, ближайший по своей сути сайт Kalshi также имеет ссылку на Илона Маска, но здесь большее разнообразие мнений и предположений – начиная от того, какой может быть его роль в новой администрации, и заканчивая предположениями относительно его будущего капитала.