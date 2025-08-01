Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила новый мировой рекорд самой длинной молнии. Гигантскую вспышку, протянувшуюся на 829 километров, зафиксировали над Великими равнинами в США. Это открытие стало возможным благодаря усовершенствованным спутниковым технологиям и новым методам анализа данных.

Как удалось обнаружить такую масштабную вспышку?

Рекордная молния, возникшая 22 октября 2017 года, пролетела над пятью американскими штатами – от восточного Техаса через Оклахому, Арканзас и Канзас до Миссури. Длился этот процесс семь секунд. Ее длина составила 829 километров, что на 61 километр больше предыдущего рекорда (768 километров), установленный в 2023 году, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Такие чрезвычайно длинные горизонтальные разряды называют мегавспышками. Этот термин используют для молний, простирающихся более чем на 100 километров. Они являются редким явлением – их генерирует менее 1% гроз. Вспышки обычно образуются в крупных грозовых системах, таких как те, что формируются над Великими равнинами, где теплые и влажные воздушные массы сталкиваются с холодными и сухими, создавая значительную атмосферную нестабильность.

До 2017 года ученые полагались на наземные сети антенн, которые не могли в полной мере измерить столь масштабные явления. Прорыв произошел с запуском спутников, таких как GOES-16 от Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Они оснащены оптическими сенсорами, позволяющие точно измерять световую энергию разряда, отслеживая его путь и протяженность. Сначала данные было сложно обработать, но благодаря обновленным вычислительным алгоритмам исследователи смогли повторно проанализировать информацию и выявить рекордную вспышку.

Эксперты отмечают, что это открытие является важным напоминанием об опасности молний. Они могут ударять на расстоянии сотен километров от эпицентра грозы. Специалисты предупреждают, что если гроза находится в пределах 10 километров, необходимо искать безопасное укрытие.

Ученые также предполагают, что с накоплением новых высококачественных данных в будущем удастся зафиксировать еще более экстремальные погодные явления.

Смотрите симуляцию рекордной молнии: видео