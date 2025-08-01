Як вдалося виявити такий масштабний спалах?

Рекордна блискавка, що виникла 22 жовтня 2017 року, пролетіла над п'ятьма американськими штатами – від східного Техасу через Оклахому, Арканзас та Канзас до Міссурі. Тривав цей процес сім секунд. Її довжина склала 829 кілометрів, що на 61 кілометр більше за попередній рекорд (768 кілометрів), встановлений у 2023 році, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Такі надзвичайно довгі горизонтальні розряди називають мегаспалахами. Цей термін використовують для блискавок, що простягаються на понад 100 кілометрів. Вони є рідкісним явищем – їх генерує менш як 1% гроз. Мегаспалахи зазвичай утворюються у великих грозових системах, таких як ті, що формуються над Великими рівнинами, де теплі та вологі повітряні маси стикаються з холодними та сухими, створюючи значну атмосферну нестабільність.

До 2017 року вчені покладалися на наземні мережі антен, які не могли повною мірою виміряти настільки масштабні явища. Прорив стався із запуском супутників, як-от GOES-16 від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Вони оснащені оптичними сенсорами, що дозволяють точно вимірювати світлову енергію розряду, відстежуючи його шлях та протяжність. Спочатку дані було складно обробити, але завдяки оновленим обчислювальним алгоритмам дослідники змогли повторно проаналізувати інформацію та виявити рекордний спалах.

Експерти зазначають, що це відкриття є важливим нагадуванням про небезпеку блискавок. Вони можуть вдаряти на відстані сотень кілометрів від епіцентру грози. Спеціалісти попереджають, що якщо гроза знаходиться в межах 10 кілометрів, необхідно шукати безпечне укриття.

Науковці також припускають, що з накопиченням нових високоякісних даних у майбутньому вдасться зафіксувати ще більш екстремальні погодні явища.

Дивіться симуляцію рекордної блискавки: відео