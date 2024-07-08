Что случилось

Waymo – это служба роботизированных такси, которая работает в некоторых городах США. Компания выпустила на улицы десятки беспилотных машин, которые управляются искусственным интеллектом и машинным зрением. Клиент может заказать машину в приложении, выбрать все нужные ему параметры и к нему приедет автомобиль без водителя. Они выглядят точно так же, как и обычные автомобили, за исключением нескольких дополнительных датчиков, размещенных снаружи. К сожалению, работа ИИ не всегда является безошибочной.

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Как сообщили в полиции, проблемы, с которыми столкнулось роботакси, возникли из-за "непоследовательности строительных знаков" в этом районе. Здесь ведется строительство и, судя по всему, происходили какие-то манипуляции со знаками, что сбили с толку искусственный интеллект.

Весь инцидент длился около минуты. Waymo сначала выехал на ложную полосу на перекрестке, а затем, вероятно, обнаружив свою ошибку, быстро попытался освободить дорогу. Следующие 30 секунд автомобиль находился на правильной стороне дороги, что позволило машине полиции приблизиться. Сразу после этого такси вообще съехало с дороги и остановилось на ближайшей парковке, позволив машине полиции заблокировать его сзади.

Источник показал видео с нагрудной камеры полицейского, который сначала едет за машиной, а затем подходит к ней, когда та уже остановилась. Окно опускается и милиционер с удивлением обнаруживает полностью пустой салон.

В Waymo прокомментировали, что со всем разобрались за считанные минуты, и полицейские, которые присутствовали на месте происшествия, решили отпустить такси, не выписывая ему штраф. В отличие от Калифорнии, где беспилотные автомобили пока имеют иммунитет от получения штрафов за нарушение правил дорожного движения, правоохранители в Аризоне и Техасе могут наложить на владельцев беспилотных автомобилей немалые штрафы. Полиция сообщила Fox 10 News, что беспилотные такси редко получают штрафы, несмотря на сообщения о том, что машины останавливаются в пробках и ездят нестабильно.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!