Що сталося

Waymo – це служба роботизованих таксі, яка працює в деяких містах США. Компанія випустила на вулиці десятки безпілотних машин, які керуються штучним інтелектом і машинним зором. Клієнт може замовити автівку в додатку, вибрати всі потрібні йому параметри і до нього приїде автомобіль без водія. Вони виглядають точно так само, як і звичайні автомобілі, за винятком кількох додаткових датчиків, розміщених зовні. На жаль, робота ШІ не завжди є безпомилковою.

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Як повідомили в поліції, проблеми, з якими зіткнулося роботаксі, виникли через "непослідовність будівельних знаків" у цьому районі. Тут ведеться будівництво і, судячи з усього, відбувалися якісь маніпуляції зі знаками, що збили з пантелику штучний інтелект.

Весь інцидент тривав близько хвилини. Waymo спочатку виїхав на хибну смугу на перехресті, а потім, імовірно, виявивши свою помилку, швидко спробував звільнити дорогу. Наступні 30 секунд автомобіль перебував на правильному боці дороги, що дозволило машині поліції наблизитися. Відразу після цього таксі взагалі з'їхало з дороги й зупинилося на найближчій парковці, дозволивши машині поліції заблокувати його ззаду.

Джерело показало відео з нагрудної камери поліціянта, який спочатку їде за машиною, а потім підходить до неї, коли та вже зупинилась. Вікно опускається і правоохоронець із подивом виявляє повністю порожній салон.

У Waymo прокоментували, що з усім розібралися за лічені хвилини, і поліціянти, які були присутні на місці події, вирішили відпустити таксі, не виписуючи йому штраф. На відміну від Каліфорнії, де безпілотні автомобілі наразі мають імунітет від отримання штрафів за порушення правил дорожнього руху, правоохоронці в Арізоні та Техасі можуть накласти на власників безпілотних автомобілів чималі штрафи. Поліція повідомила Fox 10 News, що безпілотні таксі рідко отримують штрафи, попри повідомлення про те, що машини зупиняються в заторах і їздять нестабільно.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!