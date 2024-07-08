Беспилотное такси выехало на встречную полосу, а затем попыталось скрыться от полиции

В прошлом месяце правоохранители в Аризоне попытались остановить автомобиль, который ехал в неправильном направлении. Когда они заметили транспортное средство, то начали гнаться за ним, пока оно убегало по встречной полосе. Когда машину наконец удалось остановить, полицейские хотели выписать штраф водителю, но оказалось, что за рулем никого не было, поскольку это было самоуправляемое такси Waymo.

Что случилось

Waymo – это служба роботизированных такси, которая работает в некоторых городах США. Компания выпустила на улицы десятки беспилотных машин, которые управляются искусственным интеллектом и машинным зрением. Клиент может заказать машину в приложении, выбрать все нужные ему параметры и к нему приедет автомобиль без водителя. Они выглядят точно так же, как и обычные автомобили, за исключением нескольких дополнительных датчиков, размещенных снаружи. К сожалению, работа ИИ не всегда является безошибочной.

Смотрите также Чистая красота: этот роскошный Maserati выйдет в эксклюзивном винном цвете

Как сообщили в полиции, проблемы, с которыми столкнулось роботакси, возникли из-за "непоследовательности строительных знаков" в этом районе. Здесь ведется строительство и, судя по всему, происходили какие-то манипуляции со знаками, что сбили с толку искусственный интеллект.

Весь инцидент длился около минуты. Waymo сначала выехал на ложную полосу на перекрестке, а затем, вероятно, обнаружив свою ошибку, быстро попытался освободить дорогу. Следующие 30 секунд автомобиль находился на правильной стороне дороги, что позволило машине полиции приблизиться. Сразу после этого такси вообще съехало с дороги и остановилось на ближайшей парковке, позволив машине полиции заблокировать его сзади.

Источник показал видео с нагрудной камеры полицейского, который сначала едет за машиной, а затем подходит к ней, когда та уже остановилась. Окно опускается и милиционер с удивлением обнаруживает полностью пустой салон.

В Waymo прокомментировали, что со всем разобрались за считанные минуты, и полицейские, которые присутствовали на месте происшествия, решили отпустить такси, не выписывая ему штраф. В отличие от Калифорнии, где беспилотные автомобили пока имеют иммунитет от получения штрафов за нарушение правил дорожного движения, правоохранители в Аризоне и Техасе могут наложить на владельцев беспилотных автомобилей немалые штрафы. Полиция сообщила Fox 10 News, что беспилотные такси редко получают штрафы, несмотря на сообщения о том, что машины останавливаются в пробках и ездят нестабильно.