Samsung представляет самый доступный смартфон, который получит 6 лет поддержки: на что он способен

Компания Samsung решила изменить правила игры на рынке бюджетных устройств, выпустив модель, которая обещает оставаться актуальной значительно дольше своих конкурентов. В то время как большинство недорогих телефонов быстро теряют программную поддержку, новый представитель серии Galaxy A бросает вызов стандартам индустрии, предлагая условия, которые ранее были присущи лишь значительно более дорогим гаджетам.

Какие технические особенности и программные преимущества получил новый смартфон?

Главной неожиданностью релиза Galaxy A07 5G стала стратегия программного обеспечения. Производитель официально подтвердил, что устройство получит шесть полноценных обновлений операционной системы. Поскольку смартфон дебютирует с оболочкой One UI 8, построенной на базе Android 16, его владельцы смогут рассчитывать на актуальность софта вплоть до выхода Android 22, пишет 24 Канал со ссылкой на Android Authority.

Это значительный шаг вперед по сравнению с предыдущей моделью Galaxy A06 5G, для которой было предусмотрено лишь четыре года обновлений. Такая продолжительность поддержки опережает даже некоторые современные флагманы других брендов, например, OnePlus 15.

Визуально новинка во многом повторяет дизайн своего предшественника, однако разработчики внесли несколько точечных изменений, чтобы освежить внешний вид:

Смартфон получил более изящную боковую рамку и новое оформление блока основных камер на задней панели.

Цветовая палитра пополнилась ярким светло-фиолетовым вариантом корпуса.

Передняя панель все еще содержит U-образный вырез для селфи-камеры, который многие считают несколько устаревшим, однако это оправдано позиционированием устройства как самого доступного в линейке с поддержкой сетей пятого поколения.

Дисплей устройства претерпел существенного качественного улучшения, судя по описанию характеристик на сайте Samsung. При диагонали 6,7 дюйма IPS LCD-панель теперь поддерживает частоту обновления 120 Герц, что обеспечивает значительно более плавную анимацию по сравнению с 90 Герцами у предыдущей модели. Также производитель заявляет о повышении пиковой яркости экрана до 800 нит, что должно улучшить читабельность текста под прямыми солнечными лучами. Разрешение дисплея при этом осталось неизменным.



Samsung Galaxy A07 5G / Фото Samsung

Память

Внутреннее оснащение во многом опирается на проверенные временем решения:

Сердцем смартфона стал чипсет MediaTek Dimensity 6300, который использовался и в прошлогодней модели.

Покупателям предлагают варианты с 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти.

Интересно, что компания отказалась от версии на 64 гигабайта внутреннего хранилища, сделав базовым объем встроенного хранилища 128 гигабайт.

Для тех, кому этого мало, предусмотрена возможность установки карты памяти microSD емкостью до 2 терабайт.

Батарея

Автономность устройства обеспечивает массивный аккумулятор на 6000 миллиампер-часов. Это позволяет рассчитывать на длительное время работы без подзарядки даже при условии активного использования 5G-связи.

Мощность проводной зарядки составляет 25 Ватт.

Камеры

Камеры не претерпели радикальных изменений: основной сенсор на 50 мегапикселей отвечает за создание четких снимков, повторяя характеристики модуля из предыдущей итерации серии.

Цена и доступность

На данный момент Galaxy A07 5G уже появился на рынке Таиланда и в ряде других азиатских стран. Стоимость версии с 4 гигабайтами памяти составляет примерно 175 долларов, а за модификацию с 6 гигабайтами просят около 190 долларов.

Хотя сроки появления новинки на других рынках пока не разглашаются, ожидается, что она станет серьезным конкурентом в бюджетном сегменте, где длительная поддержка софта обычно является редкостью.

Это особенно актуально на фоне новостей о том, что средняя цена смартфонов в 2026 году может вырасти почти на 25 процентов, а компания Apple снова опередила Samsung по общему количеству произведенных устройств благодаря успеху серий iPhone 16 и iPhone 17. В то же время запуск сетей 5G, где скорость передачи данных достигает 500 мегабит в секунду, делает подобные доступные устройства все более востребованными среди пользователей.