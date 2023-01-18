Характеристики и дизайн всей линейки Samsung Galaxy S23 полностью рассекречены до презентации

Samsung проведет мероприятие Unpacked 1 февраля. Представят линейку флагманских смартфонов Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Как часто бывает, характеристики и внешний вид будущих новинок стали известны заранее.

Многие характеристики, в том числе и внешний вид, раскрыли инсайдеры уже давно. Эта утечка произошла из французского подразделения производителя.

Интересно Изменения в Dynamic Island, USB-С и особые кнопки: что ждать от iPhone 16 Pro

Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23+

Galaxy S23 получил AMOLED-экран Infinity-O диагональю 6,11 дюйма с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления (от 48 до 120 герц).

Для дисплея заявлена поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+ и защита стекла Corning Gorilla Glass Victus 2.

Сердцем смартфона будет процессор Snapdragon 8 Gen 2 . Версии с Exynos ждать не стоит.

. Версии с Exynos ждать не стоит. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляет 8 или 12 гигабайтов .

. Постоянной памяти 128 или 256 гигабайтов . Присутствует слот для карты памяти.

. Присутствует слот для карты памяти. Емкость аккумулятора – 3900 миллиампер-часов .

. Поддерживается 25-ваттная проводная зарядка через порт USB Type-С, беспроводная зарядка и реверсивная беспроводная зарядка.

Толщина корпуса – 7,6 миллиметра.



Samsung Galaxy S23 / Фото Samsung

Модель Galaxy S23+ обладает такими же параметрами, за исключением размера экрана (6,6 дюйма в диагонали), емкости аккумулятора (4700 миллиампер-часов с 45-ваттной зарядкой) и объема памяти (будет доступен вариант с 512 гигабайтами и 1 терабайтом).

Камеры

Оба аппарата оснащены 12-мегапиксельной селфи-камерой с системой автофокуса и возможностью съемки видео в 4K с кадровой частотой 60 герц или 8K с 30 герц и поддержкой HDR10+.

Что касается основной камеры, она тройная:

Главный датчик 50 мегапикселей с оптической стабилизацией;

12-мегапиксельный утраширокий;

10-мегапиксельный телефотообъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Среди других характеристик – поддержка 5G, стереодинамики с сертификацией Dolby Atmos, поддержка двух SIM-карт (в том числе eSIM), защита от воды по стандарту IP68, GPS модули, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Galaxy S23 и Galaxy S23+ будут доступны по меньшей мере в четырех цветах: черный, зеленый, фиолетовый и серый.

На момент выпуска на них будет установлен Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.



Samsung Galaxy S23+ / Фото Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra

S23 Ultra получит изогнутый по бокам AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением 3088×1440 пикселей и поддержкой HDR10+.

Аккумулятор смартфона емкостью 5000 миллиампер-часов поддерживает 45-ваттную зарядку.

поддерживает 45-ваттную зарядку. По-прежнему компания не забыла о стилусе. Старшая модель продолжит традицию отмененной серии Note и будет работать с фирменным S-Pen .

. Основная камера S23 Ultra состоит из четырех модулей: главный 200-мегапиксельный датчик, 12-мегапиксельный ультраширокий и два 10-мегапиксельных объектива телефото – один с 3-кратным оптическим зумом, другой с 10-кратным оптическим и 100-кратным комбинированным.

Остальные характеристики такие же, как у двух младших моделей.



Samsung Galaxy S23 Ultra / Фото Samsung