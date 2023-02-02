Samsung выпустила новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S23

Samsung провела презентацию Galaxy Unpacked 2023, представив три смартфона. В этом поколении компания полностью отказалась от фирменных чипов Exynos.

Как обычно, в линейке есть три модели: 6,1-дюймовый Galaxy S23, 6,6-дюймовый S23 Plus и 6,8-дюймовый S23 Ultra. Все характеристики смартфонов были задолго до презентации опубликованы в сети в результате утечки из французского подразделения производителя. Поэтому в этом материале мы коснемся только особенностей, которые стали известны только сейчас.

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Процессор

В прошлом серия Galaxy S поставлялась с двумя SoC. Некоторые регионы получали чипы Qualcomm Snapdragon (обычно США, Китай, Япония и Латинская Америка), а другие – Samsung Exynos (Европа, Индия, среди прочих). Производительность Exynos, как правило, не дотягивает до Qualcomm, поэтому владельцы этих версий получали в результате более слабые смартфоны и могли разочароваться. Собственные процессоры компании порой настолько донимали пользователей, что они даже начали создавать петиции, умоляя выпустить на их рынках модель на Snapdragon.

В этом году Samsung прислушалась и будет выпускать только версии с чипами Qualcomm. Однако это не обычный процессор, который закупили многие другие производители. Компания назвала его "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy", то есть специальная версия для смартфонов Galaxy. Кроме длинного названия, он имеет более высокую тактовую частоту: 3,36 гигагерца против обычных 3,2 гигагерца.

Другие детали

Наиболее заметными в плане дизайна являются изменения в S23 и S23 Plus. В прошлом году два более дешевых S22 имели округлый угловой блок камеры, тогда как в этом году они больше похожи на модель Ultra с отдельными линзами камеры.

В версии не для Galaxy Qualcomm обещает на 35% более быстрый процессор и на 25% более быстрый графический процессор, оба с заявленной на 40-45% более высокой эффективностью. Вероятно, в этом варианте эти показатели будут еще лучше, однако пока тестов не было.



Новый дизайн получили две младшие модели / Фото Samsung