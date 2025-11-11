Где-то мы это уже видели: рендеры одного из будущих флагманов Samsung показывают копирование Apple

В сети появилась новая порция инсайдерской информации о будущей линейке флагманских смартфонов Samsung. На этот раз в центре внимания оказалась модель Galaxy S26+, рендеры и технические детали которой просочились в интернет. Похоже, компания решила отказаться от рискованных экспериментов и вернуться к более привычной стратегии, что повлияло и на ориентировочные сроки выхода.

Чего ждать от будущих флагманов Samsung?

Согласно данным, полученными от инсайдера Стива Геммерстоффера, известного как OnLeaks, дизайн Galaxy S26+ не претерпит революционных изменений, а скорее эволюционирует. Смартфон будет иметь плоский 6,7-дюймовый экран с тонкими симметричными рамками и слегка закругленные углы корпуса. Ожидается, что его габариты составят 158,4 миллиметра в высоту, 75,7 миллиметра в ширину и 7,35 миллиметра в толщину, что почти идентично предшественнику, Galaxy S25+. Но внимание следует обращать не на размеры, а на цвет, который Samsung явно подсмотрела в Apple, пишет 24 Канал со ссылкой на PhoneArena.

Новый оранжевый корпус Galaxy S25+ явно наследует нынешнюю линейку iPhone 17 Pro:



Сравнение Samsung Galaxy S26 Plus и Apple iPhone 17 Pro Max / Коллаж 24 Канала/OnLeaks/Android Headlines/Apple

Есть также несколько других визуальных изменений. Например, блок камер на задней панели выглядит более премиально и выразительно, хоть и не так экстравагантно, как в рендерах отмененной модели S26 Edge.

Напомним, Samsung прекратила разработку смартфона Galaxy S26 Edge. Еще в октябре стало известно, что компания вернется к традиционной стратегии с моделями базовой, Plus и Ultra версий.

Изначально планировалось, что именно Edge заменит Plus, но, по слухам, от этой идеи отказались из-за низких продаж предыдущей версии, Galaxy S25 Edge, а также потенциальные производственные сложности. Это привело к возвращению модели S26+ во флагманскую линейку.

Сначала ожидалось, что такое изменение планов могло подвинуть дату презентации на март, поскольку компании понадобилось бы дополнительное время на тестирование аппаратного обеспечения, пишет 9to5Google. Впрочем, последние данные свидетельствуют, что Samsung справилась с этим раньше, чем планировала. Теперь инсайдеры говорят, что серия Galaxy S26, вероятно, будет представлена в привычный для компании срок – анонс состоится в январе, а запуск в продажу ожидается в феврале 2026 года.

Характеристики

Относительно технических характеристик, кардинальных изменений не предвидится. Galaxy S26+ получит 12 гигабайтов оперативной памяти, накопители на 256 или 512 гигабайтов, основную камеру на 50 мегапикселей, а также аккумулятор емкостью 4900 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 ватт.

Самая большая интрига сохраняется вокруг процессора. Одни источники утверждают, что Samsung будет использовать собственный чип Exynos 2600 в моделях S26 и S26+, тогда как Ultra-версия получит эксклюзивный Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Другие слухи указывают на то, что Qualcomm рассчитывает оснастить своими процессорами до 75% всех устройств серии.