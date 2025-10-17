Почему компания потерпела неудачу?

Согласно эксклюзивной информации корейского издания NewsPim, Samsung неожиданно прекратила разработку своего будущего смартфона Galaxy S26 Edge. Это решение связано с низкими продажами его предшественника, ультратонкого Galaxy S25 Edge, который позиционировался как конкурент iPhone Air. Сообщается, что на этой неделе компания сообщила сотрудникам о закрытии линейки продуктов, пишет 24 Канал.

Смотрите также Каким будет Samsung Galaxy S26 Ultra: утечка рендеров и характеристик раскрывает первые детали

Еще в сентябре внутренние обсуждения в Samsung сместили приоритеты в сторону более традиционного формата Plus. Это произошло после подтверждения того, что спрос потребителей на слишком тонкие флагманские устройства оказался значительно слабее, чем ожидалось. Модель Galaxy S25 Edge, имевшая толщину всего 5.5 миллиметра и аккумулятор на 3900 миллиампер-часов, подверглась критике из-за высокой цены и уменьшенной емкости батареи, которой не хватает надолго.

В первые дни октября мы услышали первые слухи о возможной отмене новой модели. Но теперь, когда еще одно издание получило подтверждение об отказе как факт, эта информация приобретает новое значение.

Руководство Samsung, как сообщается, решило сосредоточиться на моделях с более широкой привлекательностью для потребителей. Вместо того чтобы развивать нишевые тонкие дизайны, которые заставляют идти на компромиссы по прочности, времени автономной работы и других важных характеристик, компания возвращается к проверенной стратегии, добавило издание MacRumors.

Решение было принято менее чем через пять месяцев после дебюта Galaxy S25 Edge в мае. Сначала Samsung имела амбициозный план создать новый класс ультратонких флагманов, которые бы заняли место между стандартной моделью Galaxy S и версией Ultra. Компания даже планировала возродить бренд Edge, который когда-то ассоциировался с моделями с изогнутым дисплеем, чтобы заменить им менее популярную серию Plus.

Примечательно, что несмотря на отмену, разработка Galaxy S26 Edge на момент принятия решения уже была завершена. Теперь же Samsung, судя по всему, вернется к своей традиционной трехуровневой структуре, состоящей из базовой, Plus и Ultra версий. В 2026 году к линейке будет снова добавлена модель Galaxy S26 Plus.

Смотрите также Samsung официально представила Galaxy S25 Edge – самый тонкий и изящный смартфон бренда

Последствия

Атмосфера внутри компании описывается как "хаотичная" и "смущенная" из-за такой внезапной смены планов. Samsung планирует распродать имеющиеся запасы Galaxy S25 Edge и прекратить дальнейшее производство.

Эта новость может стать плохим знаком и для Apple, чей iPhone Air, по слухам, также сталкивается с более низким, чем ожидалось, спросом на рынке. Смартфон вышел всего месяц назад, поэтому пока неизвестно, как он продается в долгосрочной перспективе. Однако, эти новости заставляют предположить, что и Apple также может отменить смартфон, над которым так долго работала.