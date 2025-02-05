Samsung уже тестирует свой следующий флагман Galaxy S26 Ultra с одним кардинальным изменением

Хотя Samsung выпустила свои новые флагманские смартфоны совсем недавно, 22 января, следующее поколение уже активно разрабатывается. Инсайдеры говорят, что в одном из тестовых образцов нет видимой фронтальной камеры, а это означает, что она может быть подэкранной.

Что известно

Стоит отметить, что для крупных производителей смартфонов, таких как Samsung и Apple, тестировать сразу несколько прототипов своих будущих устройств, прежде чем решить, какая вариация пойдет в серийное производство, является обычным делом. Но то, насколько рано это происходит на этот раз, удивило экспертов рынка смартфонов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Galaxy S26 Ultra, который должен выйти в начале следующего года, если ничего не изменится, может не иметь никакой видимой камеры на экране. Это может свидетельствовать о том, что Samsung стремится обеспечить "полноэкранный" опыт без вырезов, подобно тому, что, по слухам, планирует Apple.

Многие производители уже пробовали сделать нечто подобное, но пока технология подэкранных камер почти мертва, поскольку производителям не удалось достичь желаемого: такие камеры очень уступают обычным, поскольку вынуждены идти на некоторые компромиссы. К тому же в основном они все равно слегка видимы под определенным углом зрения, что может раздражать значительно больше, чем если бы устройство имело круглый аккуратный вырез.

Если Samsung удастся устранить проблемы и дать нам первую действительно крутую подэкранную камеру, это может возродить тренд и вернуть моду на устройства с экранами, занимающими всю переднюю панель.

Но не стоит спешить с выводами, ведь устройства пока на этапе тестирования. Компания может признать эксперимент неудачным и отменить его, вместо этого выпустив смартфон с традиционной видимой камерой в виде круглого выреза. Поскольку слухи говорят, что подэкранная камера тестируется для Galaxy S26 Ultra, то есть самого дорогого флагмана, Samsung вряд ли будет выпускать что-то посредственное и несовершенное. Это будет или хорошо, или никак.