Samsung делает ставку на 6K-мониторы после провала 8K-телевизоров: что они предлагают

Телевизоры с разрешением 8K так и не смогли завоевать рынок, поэтому технологические гиганты ищут новые способы удивить пользователей. Компания Samsung решила перенести гонку пикселей на столы геймеров и профессионалов, представив инновационные мониторы сверхвысокой четкости.

Новая линейка устройств призвана удовлетворить потребности самых требовательных пользователей, которые стремятся получить бескомпромиссное качество изображения на своих рабочих столах. Об этом сообщает издание Gizmodo, детально анализируя новые технологические решения южнокорейского производителя.

Сможет ли 6K изменить правила игры там, где 8K потерпело неудачу?

Новый монитор Samsung Odyssey G80HS получил 32-дюймовый IPS LCD-экран, способный выдавать невероятное разрешение 6K (6144x3456 пикселей) с частотой обновления 165 Гц.

Однако разработчики предусмотрели и другой сценарий использования: одним переключением кнопки пользователь может снизить разрешение до 3K (3072x1728 пикселей), но при этом удвоить частоту обновления до впечатляющих 330 Гц. Это очень полезно для динамичных киберспортивных игр, где скорость реакции экрана важнее сверхчеткой картинки.

Чтобы понять, почему эти цифры важны, стоит вспомнить, что любое изображение на экране – это мозаика, составленная из крошечных цветных точек, которые называются пикселями. Разрешение – это общее количество этих точек по горизонтали и вертикали. Плотность пикселей, которую обозначают аббревиатурой PPI, показывает, сколько таких точек помещается в одном дюйме экрана. Чем выше этот показатель, тем ближе друг к другу расположены пиксели, и тем более четкой и целостной кажется картинка для нашего глаза.

В новом Odyssey G8 плотность пикселей достигает максимума в 224 PPI. Именно поэтому на 32-дюймовом мониторе формат 6K имеет гораздо больше смысла, чем на огромном телевизоре, ведь мы сидим вплотную к экрану и видим каждую мелочь.



Samsung Odyssey G80HS / Фото Samsung

Какие технические характеристики предлагает Samsung Odyssey G8?

Поскольку линейка Odyssey от Samsung ориентирована прежде всего на геймеров, возникает логичный вопрос: зачем покупать монитор без технологии OLED по цене 1600 долларов? Производитель обещает относительно широкий угол обзора для LCD-панелей – 178 градусов без потери качества изображения.

Также устройство имеет время отклика от пикселя до пикселя всего 1 миллисекунду, что позволяет монитору чрезвычайно быстро менять кадры. Однако главная цель этой новинки – дать пользователю возможность видеть контент с беспрецедентной плотностью пикселей. Для сравнения, формат 6K содержит почти в 2,5 раза больше пикселей, чем привычный нам 4K (который часто называют UHD).

В свое время главная проблема телевизоров 8K заключалась не в самой технологии, а в катастрофической нехватке контента, который поддерживал бы такой масштаб. В случае с мониторами ситуация несколько лучше: некоторые современные игры, например Cyberpunk 2077 и Ghost of Tsushima, вполне способны работать в разрешении 6K. Новые мониторы Samsung поддерживают собственный стандарт HDR10+, однако не имеют поддержки Dolby Vision для контента с расширенным динамическим диапазоном.

Относительно яркости, Odyssey G80HS обещает типичный показатель в 350 нит и пиковую яркость в 400 нит. Для IPS-монитора с такой премиальной ценой это выглядит довольно скромно.



Какие альтернативы

Если же вы ищете что-то более стандартное, Samsung предлагает модель Odyssey G80SH (главное – не перепутать названия) за 1300 долларов. Это 32-дюймовый 4K OLED-монитор, который обеспечивает типичную яркость 300 нит и впечатляющие 1000 нит в режиме HDR.

Также компания выпускает еще одну модель – Odyssey G80HF с 27-дюймовым IPS-дисплеем, который поддерживает разрешение 5K. Его стоимость составляет 950 долларов.

Сможет ли ваш компьютер выдать комфортную частоту кадров на таком высоком разрешении, одновременно поддерживая максимальные настройки графики и трассировки лучей, полностью зависит от мощности вашего ПК. Однако мониторы с разрешением 5K или 6K существуют не только для игр. Они крайне необходимы профессионалам в креативных сферах, которым нужны безупречные экраны с идеальной точностью передачи деталей (например, Apple Studio Display XDR). Такие дисплеи незаменимы при редактировании видео высокой четкости или работы с трехмерными объектами.