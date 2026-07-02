Samsung и SK Hynix объявили об инвестициях в размере 870 миллиардов долларов в производство чипов и ИИ

Южная Корея начинает самую масштабную в истории экспансию на рынке полупроводников, выделяя почти триллион долларов на строительство новых заводов. Этот шаг призван не только преодолеть глобальный дефицит памяти, но и бросить серьезный вызов таким гигантам, как TSMC и Intel.

Южнокорейские технологические гиганты Samsung Electronics и SK Hynix приступают к беспрецедентному расширению производства микросхем и инфраструктуры для искусственного интеллекта. Как сообщает портал Wccftech, общий объем инвестиций в рамках трех правительственных мегапроектов в течение следующих 10 лет достигнет ошеломляющих 1,3 триллиона долларов ( около 1350 триллионов вон). Эта масштабная инициатива охватывает строительство новых полупроводниковых фабрик, создание ИИ-дата-центров, а также развитие производства аккумуляторов и дисплеев.

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Куда будут направлены рекордные инвестиции?

Львиную долю средств компании потратят на закупку передового оборудования, в частности систем EUV (экстремальной ультрафиолетовой литографии). Эта технология позволяет буквально "рисовать" микроскопические транзисторы на кремниевых пластинах с помощью света. Также финансирование пойдет на расширение производства памяти DRAM и NAND Flash.

Общий бюджет будет распределен следующим образом:

520 миллиардов долларов (800 триллионов вон) Samsung и SK Hynix инвестируют непосредственно в строительство четырех новых заводов на юго-западе страны;

Samsung и SK Hynix инвестируют непосредственно в строительство четырех новых заводов на юго-западе страны; 356,36 миллиарда долларов направят на создание трех центров обработки данных для ИИ;

направят на создание трех центров обработки данных для ИИ; 52,48 миллиарда долларов правительство Южной Кореи дополнительно инвестирует в регион Чхунчхон для строительства предприятий по производству памяти с высокой пропускной способностью (HBM);

Южной Кореи дополнительно инвестирует в регион Чхунчхон для строительства предприятий по производству памяти с высокой пропускной способностью (HBM); 19,44 миллиарда долларов выделят на разработку перспективных полупроводниковых технологий – чипов ИИ нового поколения, периферийных чипов и решений для оборонной промышленности.

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Где построят новые заводы и каковы экологические преимущества?

Новый гигантский кластер построят на юго-западе страны, поскольку существующие заводы вблизи Сеула уже исчерпывают свои мощности. В частности, Samsung рассматривает площадку в городе Кванджу на территории военной авиабазы, которую планируют перенести. Этот регион обладает богатыми ресурсами возобновляемой энергетики, что обеспечит производителям серьезное экологическое преимущество в условиях глобального перехода на чистую электроэнергию.

В рамках десятилетней дорожной карты Samsung и SK Hynix планируют построить 4–5 ультрасовременных заводов в Южном и Северном Чхунчхоне. SK Hynix направит 400 триллионов вон на развитие своего комплекса в городе Чхонджу, а еще 100 триллионов вон инвестирует в новый юго-западный кластер. Сам регион Чхунчхон дополнительно выделит на создание полупроводникового хаба около 100 триллионов вон.

Развитие инфраструктуры дата-центров и роботизация

Правительство совместно с SK Hynix, конгломератом GS и Naver построит дата-центры общей мощностью 8,4 ГВт. К 2035 году мощность объектов SK планируется увеличить до 15 ГВт, что позволит нарастить совокупную мощность дата-центров в стране до 18,4 ГВт.

Параллельно Южная Корея планирует ежегодно внедрять более 1000 ИИ-роботов в промышленном секторе. Компания Hyundai Motor уже объявила о намерении инвестировать 5,83 миллиарда долларов в строительство первого в стране специализированного завода по выпуску роботов.

Главная движущая сила этой технологической гонки – стремительный рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Чтобы опередить конкурентов, корейское правительство и компании решили ускорить строительство на 12 лет. Если раньше запуск фабрик планировался после 2040 года, то теперь новые заводы должны заработать уже в 2033 году. Цель страны – удвоить мощности по производству памяти в течение следующих пяти лет.

По данным источников United Daily News, Biz.Chosun и Trendforce, такие агрессивные планы вызвали панику на мировом рынке. Тайваньские производители памяти уже повысили уровень тревоги до максимального из-за угрозы массового наплыва корейской продукции.

Важно! Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подчеркнул, что этот проект поможет преодолеть экономический дисбаланс и уменьшить концентрацию ресурсов в столичном регионе. В то же время главный секретарь президента по политическим вопросам Ким Ен Бом предложил выплачивать гражданам "дивиденды" за счет налогов на прибыль компаний, работающих в сфере ИИ.

Этот исторический шаг знаменует переломный момент для мировой индустрии. Вкладывая колоссальные средства, Южная Корея не только преодолевает дефицит микросхем, но и бросает прямой вызов нынешним лидерам рынка – тайваньской TSMC и американской Intel, переформатируя будущее технологического сектора.