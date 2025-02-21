Работнику Samsung грозит "самое высокое" наказание за передачу секретов в Китай

Суд Южной Кореи признал бывшего сотрудника Samsung виновным в передаче технологии чипов китайской компании CXMT. Секреты изготовления 18-нанометровых процессоров могут стоить обвиняемому многих лет за решеткой.

Что известно

Компания CXMT, которая считается ведущим производителем чипов памяти в Китае, получила толчок в развитии технологического процесса DRAM нечестным способом. Согласно сообщению издания Sedaily, бывший менеджер команды Samsung выдал коммерческую тайну, сообщает 24 Канал.

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Обвинительный приговор, обнародованный судом, говорит, что 18-нанометровый технологический процесс DRAM является "национальной базовой технологией". Более того, она рассматривается как прорыв в отрасли, поэтому на нее возлагали большие надежды, инвестируя не только финансовые ресурсы, но и время.

Samsung вложила в разработку огромные средства, но еще даже не начала массовое производство новой технологии. Поэтому "нетрудно спрогнозировать, что убытки, которые понесла Samsung Electronics, составят огромную сумму", сказал суд.

Работник корейской компании передал ключевые файлы, связанные с технологическим процессом. Между тем СМИ уже писали, что CXMT находится на пути к конкуренции с Samsung в сегменте памяти. По слухам, она разрабатывает технологию DDR5 и уже вытеснила продукцию Samsung на внутреннем рынке.

Производители материнских плат, такие как MSI, начали поддерживать модули от CXMT, что свидетельствует, что компания доминирует на рынке. Теперь оказывается, что доминирует она благодаря ворованной технологии.

Хотя пока непонятно, каким именно может быть приговор для обвиняемого, но СМИ отмечают, что это уголовное дело и наказание может быть "самым высоким в истории".