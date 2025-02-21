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Компанія CXMT, яка вважається провідним виробником чипів пам'яті в Китаї, отримала поштовх у розвитку технологічного процесу DRAM у нечесний спосіб. Згідно з повідомленням видання Sedaily, колишній менеджер команди Samsung видав комерційну таємницю, повідомляє 24 Канал.

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Обвинувальний вирок, оприлюднений судом, каже, що 18-нанометровий технологічний процес DRAM є "національною базовою технологією". Ба більше, вона розглядається як прорив у галузі, тому на неї покладали великі надії, інвестуючи не лише фінансові ресурси, але й час.

Samsung вклала в розробку величезні кошти, але ще навіть не почала масове виробництво нової технології. Тому "неважко спрогнозувати, що збитки, яких зазнала Samsung Electronics, становитимуть величезну суму", сказав суд.

Працівник корейської компанії передав ключові файли, пов'язані з технологічним процесом. Тим часом ЗМІ вже писали про те, що CXMT знаходиться на шляху до конкуренції з Samsung в сегменті пам'яті. За чутками, вона розробляє технологію DDR5 і вже витіснила продукцію Samsung на внутрішньому ринку.

Виробники материнських плат, такі як MSI, почали підтримувати модулі від CXMT, що свідчить про те, що компанія домінує на ринку. Тепер виявляється, що домінує вона завдяки краденій технології.

Хоча наразі незрозуміло, яким саме може бути вирок для обвинуваченого, але ЗМІ зазначають, що це кримінальна справа і покарання може бути "найвищим в історії".