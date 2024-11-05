Хотите доступный складной смартфон? Samsung готовит именно такой на 2025 год

Смартфоны с гибкими экранами, которые можно сложить вдвое, не получили ожидаемой популярности. Во-первых, многие не понимают, зачем они вообще нужны. Во-вторых, они имеют больше компромиссов и недостатков, чем обычные устройства с одним экраном. Наконец, в-третьих, они часто дороже, чем даже самый дорогой iPhone. По крайней мере одно из этого списка скоро может измениться.

Что это будет

Новые слухи свидетельствуют, что Samsung планирует аж три дополнения к своей линейке в 2025 году. Сначала упоминается тонкая версия флагмана Galaxy S25 "Slim", о котором сообщалось еще на прошлой неделе. Затем – дешевый Galaxy Flip FE (складывается как старые телефоны-лягушки). И наконец, еще один вариант Galaxy Fold 7 (складывается, как книга), сообщает 24 Канал со ссылкой на блог Naver.

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Интересно, что эти данные о дешевом Flip подтверждают два других инсайдера, Jukanlosreve в соцсети X и Макс Ямбор, который ранее заявлял, что в 2025 году в линейке Samsung появится как минимум один дополнительный складной смартфон.

Это весьма логично для компании Samsung, ведь ее складные устройства смартфоны существуют на рынке уже много лет, но до сих пор удерживают свою цену выше тысячи долларов, будто это новая и неосвоенная технология. Кроме того, в прошлом году компания подняла цену на модель Flip. Тем временем такие конкуренты, как Motorola, уже предлагают свои более дешевые аналоги за 699 долларов и даже меньше, если вы наткнетесь на достаточно хорошую распродажу.

Источник заявляет, что все три смартфона должны выйти именно в 2024 году.

Непонятно, или Galaxy Fold также пойдет тем же путем и представит более дешевый вариант. Однако учитывая, что в списке на следующий год есть "дополнительная линейка Galaxy Fold", это может быть именно он.