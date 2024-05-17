Samsung высмеяла Apple после ее скандальной рекламы iPad Pro

Во время презентации нового iPad Pro, Apple выпустила противоречивую рекламу, в которой демонстрировались творческие инструменты, раздавленные гидравлическим прессом. Компания Samsung ответила коротким роликом о Galaxy Tab S9, главным посылом которого является то, что "творчество не может быть уничтожено".

Что сделала Apple

Напомним, суть рекламы Apple была в том, что целая коллекция предметов, которые олицетворяют ту или иную функцию, будто сжали до маленького размера нового iPad Pro. Когда пресс начинает подниматься после того, как полностью раздавил все предметы, мы видим только планшет, который вобрал в себя все эти возможности – рисование, музыку, видео, письмо и прочее.

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Практически сразу пользователи выразили свое возмущение. Они видели в этом другой посыл: не то, что один iPad Pro может заменить каждый из этих отдельных предметов, а то, что Apple демонстрирует пренебрежение к творчеству и подавляет его, разрушая архетипы, символизирующие каждое из направлений искусства.

Пользователи в интернете и знаменитости писали, что эта реклама является "честной метафорой" того, какой вред наносят технологические компании искусству, художникам, музыкантам, писателям, режиссерам и другим творцам, "выжимая" их, забирая у них все, а затем присваивая себе их заслуги.

Реклама Apple, которая вызвала резонанс: видео

Как ответили в Samsung

Южнокорейский бренд, который находится в вечной борьбе с Apple за рынок смартфонов и регулярно обменивается с американской компанией насмешливыми роликами, выпустил короткое видео со своим планшетом Galaxy Tab S9, в котором центральной идеей является то, что "творчество не может быть уничтожено".

В коротком видеоряде музыкантка идет по темной комнате, забросанной обломками предметов, раздавленных огромным прессом. Она находит на полу поломанную гитару – побитую, с дырками на корпусе и поврежденными струнами, которые больше не звучат так, как должны. Героиня ролика смотрит на планшет Samsung рядом, на экране которого можно видеть ноты. После этого она начинает играть, а камера показывает нам, что она сидит на платформе гидравлического пресса, залитого краской, которая осталась после того, как Apple раздавила банки с краской.

Интересно, что Samsung опубликовала ролик именно в тот день, когда новые iPad стали доступны для предварительных заказов.

У обеих компаний есть длинный послужной список подобных высмеиваний. Они каждый год снимают ролики друг другу, пытаясь выделить недостатки устройств конкурента и показать свои преимущества.