Самые короткие сутки 2025 года: почему Земля ускорила вращение

В 2025 году Земля снова удивляет ученых - планета ускорила вращение, что стало причиной появления кратчайших суток, которые длятся на миллисекунды меньше стандартных 24 часов. Что является причиной ускоренного вращения земли и повлияет ли оно на нашу жизнь?

Ученые прогнозируют несколько дней в 2025 году, когда продолжительность суток будет короче стандартных 24 часов. В частности такими было 9 июля и будет 22 июля и 5 августа. В эти дни продолжительность суток сократится на 1,3-1,5 миллисекунды, информирует 24 Канал.

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Когда будут самые короткие сутки 2025 года?

Самыми короткими сутками, по прогнозам, станет 22 июля, которое уже называют вторым самым коротким днем за всю историю наблюдений за вращением Земли. Хотя такие изменения незаметны для человеческого восприятия, они вызывают интерес у ученых из-за сложности причин этого явления.

Почему это происходит?

Земля в среднем совершает полный оборот вокруг своей оси за 86400 секунд, но этот показатель ежедневно колеблется на 1-2 миллисекунды. Последние годы демонстрируют тенденцию к ускорению вращения планеты, особенно после 2020 года, когда сокращение продолжительности суток стало более заметным.

Основной причиной этого явления считается гравитационное воздействие Луны, объясняют ученые из NASA. Когда спутник удаляется от экватора, Земля начинает вращаться быстрее, подобно волчку, которую крутят за верхнюю часть оси.

Кроме влияния Луны, на скорость вращения влияют и другие факторы. Среди них – внутренние процессы планеты, которые пока остаются загадкой для ученых. Некоторые исследователи предполагают, что ускорение может быть связано с таянием ледников из-за глобального потепления. Вода, перемещающаяся к экватору, способна влиять на распределение массы планеты и ее вращение.

Также на продолжительность суток влияют сейсмическая активность, изменения уровня воды в океанах, погодные явления, магнитное поле и даже сезонные изменения, например, рост растительности летом, что перемещает массу дальше от оси вращения.

Интересно, что общая историческая тенденция вращения Земли – это замедление. Во времена динозавров сутки длились всего 23 часа, а через миллионы лет она может достичь 25 часов. Однако краткосрочные колебания, например в 2025 году, вызывают удивление.

Для сравнения, прошлый рекорд самого короткого дня был зафиксирован 5 июля 2024 года, когда сутки сократились на 1,66 миллисекунды. Прогнозы на 2025 год могут быть превзойдены, если фактические измерения покажут еще большее ускорение.

Как это может повлиять на нас?

Такие незначительные изменения не влияют прямо на повседневную жизнь людей, но они могут иметь значение для высокоточных технологий, например, работы спутников или систем GPS, где даже миллисекунды играют роль. Кроме того, ученые предупреждают, что ускорение вращения Земли могут иметь долгосрочные последствия для планеты, хотя конкретные угрозы пока не определены.