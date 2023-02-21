Саудовская Аравия показала проект гигантского кубического небоскреба с "голографическими мирами"

Саудовская Аравия известна своими небоскребами и прочими архитектурными проектами. Однако в последнее время архитекторы превосходят сами себя, предлагая концепты типа The Line – города-стены, протяженностью в 170 километров. Новый замысел из той же когорты.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман лично анонсировал создание компании New Murabba Development Co. Она займется строительством этого "уникального места для жизни, работы и развлечений".

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Как это будет

Проект Mukaab основан на концепции устойчивого развития, с зелеными зонами, пешеходными и велосипедными дорожками , которые будут "пропагандировать здоровый образ жизни и общественную активность". Это предполагает концепцию 15-минутного пешеходного доступа (согласно ей каждый житель может добраться до всего необходимого максимум за 15 минут).

, которые будут "пропагандировать здоровый образ жизни и общественную активность". Это предполагает концепцию 15-минутного пешеходного доступа (согласно ей каждый житель может добраться до всего необходимого максимум за 15 минут). Внутри также разместят музей, университет технологий и дизайна, многоцелевой имерсивный кинотеатр и более 80 развлекательных и культурных заведений . Кроме того, здесь будет 9000 гостиничных номеров, 980 000 квадратных метров торговых площадей, офисы, развлекательные и общественные объекты.

. Кроме того, здесь будет 9000 гостиничных номеров, 980 000 квадратных метров торговых площадей, офисы, развлекательные и общественные объекты. Комплекс будет рассчитан на проживание сотен тысяч жителей в 104 000 квартир и предложит площадь 19 квадратных километров. Внутри него смогут поместиться 20 Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Все здание, каждая из граней которого будет размером в 400 метров, будет состоять из центральной башни на спиральном фундаменте, купола с экранами для проектирования фантастических пейзажей и наружных стен.



Небоскреб Mukaab New Murabba Development Co. / Фото New Murabba



Небоскреб Mukaab New Murabba Development Co. / Фото New Murabba

Имерсивные миры

Но фантастичность проекта не только лишь в габаритах и площади. Проектировщики хотят сделать здание идеальным местом для погружения в цифровые и виртуальные миры.

Внутри будет создано несколько совершенно разных голографических миров. Попадая сюда, человек сможет во мгновение ока перенестись на Марс, глубоко под воду или в далекое будущее. Фактически это будет гигантский виртуальный планетарий.

Ролик-презентация нового архитектурного проекта: видео

Безусловно, архитекторы не смогут реализовать все замыслы, показанные в ролике – хотя бы потому, что у человечества до сих пор нет полноценной технологии голограмм, а все существующие являются лишь оптической иллюзией. Компания очевидно рассчитывает на то, что за годы подготовки и строительства технологии продвинутся далеко вперед. Однако саму основу – здание и его внутреннее наполнение – мы имеем все шансы увидеть. Пример города The Line показывает, что даже такие, на первый взгляд маловероятные проекты, Саудовская Аравия без колебаний берется реализовывать.

Проект уже начал вызывать беспокойство "зеленых" – пока не известно, насколько он будет экологичен. Согласно графику, кубический небоскреб должен быть построен к 2030 году.