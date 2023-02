Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман лично анонсировал создание компании New Murabba Development Co. Она займется строительством этого "уникального места для жизни, работы и развлечений".

Интересно Саудовская Аравия начала строительство 170-километрового небоскреба города NEOM: видео с дрона

Как это будет

Проект Mukaab основан на концепции устойчивого развития, с зелеными зонами, пешеходными и велосипедными дорожками , которые будут "пропагандировать здоровый образ жизни и общественную активность". Это предполагает концепцию 15-минутного пешеходного доступа (согласно ей каждый житель может добраться до всего необходимого максимум за 15 минут).

, которые будут "пропагандировать здоровый образ жизни и общественную активность". Это предполагает концепцию 15-минутного пешеходного доступа (согласно ей каждый житель может добраться до всего необходимого максимум за 15 минут). Внутри также разместят музей, университет технологий и дизайна, многоцелевой имерсивный кинотеатр и более 80 развлекательных и культурных заведений . Кроме того, здесь будет 9000 гостиничных номеров, 980 000 квадратных метров торговых площадей, офисы, развлекательные и общественные объекты.

. Кроме того, здесь будет 9000 гостиничных номеров, 980 000 квадратных метров торговых площадей, офисы, развлекательные и общественные объекты. Комплекс будет рассчитан на проживание сотен тысяч жителей в 104 000 квартир и предложит площадь 19 квадратных километров. Внутри него смогут поместиться 20 Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Все здание, каждая из граней которого будет размером в 400 метров, будет состоять из центральной башни на спиральном фундаменте, купола с экранами для проектирования фантастических пейзажей и наружных стен.



Небоскреб Mukaab New Murabba Development Co. / Фото New Murabba



Небоскреб Mukaab New Murabba Development Co. / Фото New Murabba

Имерсивные миры

Но фантастичность проекта не только лишь в габаритах и площади. Проектировщики хотят сделать здание идеальным местом для погружения в цифровые и виртуальные миры.

Внутри будет создано несколько совершенно разных голографических миров. Попадая сюда, человек сможет во мгновение ока перенестись на Марс, глубоко под воду или в далекое будущее. Фактически это будет гигантский виртуальный планетарий.

Ролик-презентация нового архитектурного проекта: видео

Безусловно, архитекторы не смогут реализовать все замыслы, показанные в ролике – хотя бы потому, что у человечества до сих пор нет полноценной технологии голограмм, а все существующие являются лишь оптической иллюзией. Компания очевидно рассчитывает на то, что за годы подготовки и строительства технологии продвинутся далеко вперед. Однако саму основу – здание и его внутреннее наполнение – мы имеем все шансы увидеть. Пример города The Line показывает, что даже такие, на первый взгляд маловероятные проекты, Саудовская Аравия без колебаний берется реализовывать.

Проект уже начал вызывать беспокойство "зеленых" – пока не известно, насколько он будет экологичен. Согласно графику, кубический небоскреб должен быть построен к 2030 году.