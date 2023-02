Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман особисто анонсував створення компанії New Murabba Development Co. Вона займеться будівництвом цього "унікального місця для життя, роботи та розваг".

Як це буде

Проєкт Mukaab буде побудований на основі концепції сталого розвитку, з зеленими зонами та пішохідними та велосипедними доріжками , які "пропагуватимуть здоровий спосіб життя та громадську активність". Це передбачає концепцію 15-хвилинного пішохідного доступу (згідно з нею кожен житель може дістатися до всього необхідного максимум за 15 хвилин).

Всередині також розмістять музей, університет технологій і дизайну, багатоцільовий імерсивний кінотеатр і понад 80 розважальних і культурних закладів . Крім того, тут буде 9 000 готельних номерів, 980 000 квадратних метрів торгових площ, офіси, розважальні та громадські об'єкти.

Комплекс буде розрахований на проживання сотень тисяч мешканців у 104 000 квартир і матиме площу 19 квадратних кілометрів. Всередині нього зможуть поміститись 20 Емпайр-Стейт-Білдінг.

Вся будівля, кожна з граней якої матиме 400 метрів, складатиметься з центральної вежі на спіральному фундаменті, купола з екранами для проєктування фантастичних пейзажів, та зовнішніх стін.



Хмарочос Mukaab від New Murabba Development Co. / Фото New Murabba



Імерсивні світи

Але фантастичність проєкту не тільки в габаритах і площі. Проєктувальники хочуть зробити будівлю ідеальним місцем для занурення в цифрові та віртуальні світи.

Всередині буде створено кілька абсолютно різних голографічних світів. Потрапляючи сюди, людина зможе в одну мить перенестися на Марс, глибоко під воду або в далеке майбутнє. Фактично, це буде гігантський віртуальний планетарій.

Ролик-презентація нового архітектурного проєкту: відео

Безумовно, архітектори не зможуть реалізувати всі задуми, показані в ролику – хоча б тому, що людство досі не має повноцінної технології голограм, а всі існуючі є лише оптичною ілюзією. Компанія явно розраховує на те, що за роки підготовки та будівництва технології просунуться далеко вперед. Однак саму основу – будівлю та її внутрішнє наповнення – ми маємо всі шанси побачити. Приклад міста The Line показує, що навіть такі, на перший погляд, малоймовірні проєкти, Саудівська Аравія без вагань береться реалізовувати.

Проєкт уже почав викликати занепокоєння "зелених" – поки що не відомо, наскільки він буде екологічним. Згідно з графіком, кубічний хмарочос має бути побудований до 2030 року.