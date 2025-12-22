Из-за сбоя электроснабжения в Колорадо, время в США стало идти иначе

Мощный ветровой шторм в штате Колорадо привел к неожиданному сбою в системе определения официального времени США. Из-за отключения электроэнергии и проблем с резервным питанием национальный временной стандарт на короткий период отклонился от нормы на несколько микросекунд.

Официальное время в США вычисляют на основе данных более десятка атомных часов, размещенных в Национальном институте стандартов и технологий (NIST) вблизи Денвера. В среду сильный ветровой шторм повредил электросети и полностью обесточил лабораторию NIST в городе Боулдер. Ситуацию осложнил сбой в работе резервного генератора. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NIST.

Как сбой электричества повлиял на официальное время США?

В результате национальный часовой стандарт NIST UTC оказался медленнее на 4,8 микросекунды, чем должен был быть. Это чуть меньше чем пять миллионных долей секунды. Для сравнения, человеку требуется около 350 тысяч микросекунд, чтобы моргнуть.

С 2007 года официальное время в США определяют Министерство торговли, которое контролирует NIST, и Военно-морские силы США. Сам стандарт называется NIST UTC и не стоит путать его с глобальным UTC, к которому разные страны, включая США, предоставляют свои измерения.

Сейчас NIST формирует временной стандарт на основе взвешенного среднего показателей 16 атомных часов, расположенных на территории кампуса в Боулдере. Среди них – водородные мазеры и цезиевые часы, которые измеряют время с чрезвычайной точностью благодаря резонансным свойствам атомов.

По словам физика-исследователя NIST Джеффа Шермана, сами атомные часы не прекращали работы, поскольку имели аккумуляторное питание. Проблема возникла в каналах связи между частью часов и системами измерения и распространения времени.

Как пишет NPR, после шторма часть критически важного персонала оставалась на объекте и смогла восстановить резервное питание, задействовав дизельный генератор, который хранили про запас. К субботнему вечеру электроснабжение лаборатории полностью восстановили, а специалисты начали оценивать повреждения и постепенно корректировать зафиксированное отставание.

Для рядовых пользователей такая разница почти незаметна. В то же время в NIST отмечают, что даже несколько микросекунд могут иметь значение для критической инфраструктуры, телекоммуникационных систем, GPS и других высокоточных приложений. Именно поэтому таких пользователей заранее предупредили и предоставили доступ к альтернативным сетям синхронизации времени.

