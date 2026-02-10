Telegram в России не работает уже второй день подряд –что происходит

Мессенджер Telegram сталкивается с техническими проблемами на территории России уже второй день подряд. Пользователи жалуются на перебои с доступом к сообщениям и файлам, причем пик жалоб пришелся на утро 9 и 10 февраля 2026 года.

Больше всего от нестабильной работы платформы страдают жители отдаленных регионов, тогда как официальные структуры и представители сервиса ситуацию не комментируют. Согласно мониторинговым данным Downdetector, первые признаки нестабильности появились утром 9 февраля.

Где не работает Telegram в России?

Сейчас основные сложности наблюдаются в Ненецком автономном округе, а также на Магаданщине и Сахалине.

Люди указывают на то, что сообщения загружаются слишком медленно или не открываются совсем, аналогичная ситуация и с фото и видео. На текущий момент ни "Роскомнадзор", ни команда разработчиков Telegram не предоставили официальных объяснений относительно причин возникновения проблем, как сообщает Медуза.

Что происходит с Telegram в России

"Конфликт" между российскими властями и мессенджером Telegram длится годами, регулярно переходя от технических блокировок до открытых судебных разбирательств. Несмотря на официальные заявления о стабильности, пользователи продолжают сталкиваться с выборочными ограничениями ключевого функционала.

Напомним, что в октябре "Роскомнадзор" ввел ограничения отдельных функций мессенджера, что вызвало сбои в его работе.

В последнее время это привело к тому, что активисты начали защищать свое право на свободную связь в юридическом поле, реагируя на постоянные угрозы работе сервисов.

Пользователи вынуждены искать альтернативные методы доступа, такие как специальные приложения, работающие без VPN, поскольку риск новых масштабных ограничений остается высоким.

Недавно группа из 42 граждан инициировала коллективный судебный иск против государственных органов, протестуя против блокировки функции голосовых звонков в Telegram и WhatsApp.

Истцы подчеркивают необходимость соблюдения их конституционных прав на связь и считают вмешательство в работу мессенджеров незаконным.