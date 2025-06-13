Что это было: масштабный сбой в Cloudflare привел к проблемам с доступом к сервисам в мире

В четверг, 12 июня 2025 года, пользователи по всему миру столкнулись с перебоями в работе интернета из-за сбоя в облачном сервисе Cloudflare. В результате инцидента пострадали десятки популярных онлайн-платформ, в частности Spotify, Google, Snapchat, Discord, Nintendo и Character.ai.

Пользователи жаловались на сбои в большинстве популярных приложений и сервисов. По состоянию на вечер того же дня компания сообщила о полном восстановлении работы своих сервисов, сообщает 24 Канал.

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Проблемы с доступом начались днем, когда на сайте Downdetector был зафиксирован резкий рост количества жалоб пользователей. Особенно это касалось сервиса Cloudflare, который отвечает за управление интернет-трафиком и обеспечение безопасности для миллионов веб-сайтов.

Последнее обновление на странице статуса Cloudflare появилось в 17:06 по восточному времени (00:06 13 июня по киевскому), в котором компания заявила, что все ее сервисы работают в штатном режиме. "Мы переводим инцидент в режим мониторинга, чтобы убедиться в стабильности платформы", – говорится в заявлении.

Перед этим Cloudflare сообщила, что критически важный сервис Workers KV вышел из строя из-за сбоя стороннего сервиса, который является ключевым компонентом инфраструктуры.

По словам компании, инженеры сразу начали восстановление работы и мобилизовали все ресурсы для скорейшего решения проблемы. В 15:15 по местному времени компания заметила, что начала фиксировать постепенное восстановление сервисов, хотя еще наблюдались периодические сбои.

Cloudflare Сервис, предоставляющий решения для управления ИТ-инфраструктурой, улучшения безопасности, хостинга и производительности сайтов. По данным самой компании, она обрабатывает около 78 миллионов HTTP-запросов каждую секунду. Поэтому любые перебои в ее работе имеют потенциал повлиять на значительную часть цифрового пространства.

Похожий инцидент с CrowdStrike в 2024 году

Сбой в Cloudflare напомнил о массовой аварии, вызванной обновлением Falcon Sensor от CrowdStrike в июле 2024 года. Тогда из-за ошибки миллионы компьютеров с Windows вышли из строя, что парализовало работу аэропортов, банков и больниц. Больше всего пострадала авиация – были отменены тысячи рейсов, а компания Delta подала иск к CrowdStrike из-за убытков.

И хотя эти два случая имеют ряд разногласий – они подчеркивают уязвимость цифровой инфраструктуры, которая часто зависит от не основных, но критических программ или сервисов, поломки или сбои в которых могут привести к коллапсу целых узлов сети и иметь влияние на целые отрасли.