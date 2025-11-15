Укр Рус
15 ноября, 11:26
3

"Зимняя поддержка" только началась: в Дії наблюдаются сбои

Татьяна Бабич
Основні тези
  • В приложении "Дія" наблюдаются технические сбои.
  • Это связано с началом программы "Зимняя поддержка".

В субботу, 15 ноября, стартовала программа "Зимняя поддержка". Так, миллионы украинцев одновременно подают заявки через приложение "Дія" на получение 1000 гривен. Впрочем, из-за перегрузки наблюдаются технические неполадки.

В частности речь идет о трудностях при входе у некоторых пользователей. О технических сбоях в работе приложения информирует 24 Канал.

Что известно о техническом сбое в Дії?

Из-за большой нагрузки, вызванной началом подачи заявок на получение тысячи Зеленского, приложение "Дія" страдает от технических неисправностей.

Пользователи не могут войти в приложение "Дія" / Скриншот 24 Канала

Команда Дії уже отреагировала на инцидент. Там объяснили, что из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно.

Если у вас так произошло – пожалуйста, попробуйте чуть позже. Услуга будет работать до 24 декабря, поэтому все точно успеют податься,
– говорится в сообщении.

Впрочем, проблемы со входом есть не у всех. Часть пользователей все же имеет доступ к приложению и уже смогла подать заявку на получение тысячи гривен.


Некоторые пользователи уже подали заявки на тысячу гривен через Дію / Скриншот 24 Канала

Где еще фиксировали технические неполадки за последнее время?

  • 16 октября YouTube пережил масштабный технический сбой по всему миру, что коснулся пользователей во многих странах.

  • В частности не загружались видео, на экранах появлялись сообщения об ошибках. Более 200 тысяч жалоб поступило из США и Европы, проблемы также фиксировали в Азии и Латинской Америке.

  • 8 ноября в Telegram произошел глобальный сбой с разными проявлениями в зависимости от региона.

  • Пользователи жаловались на невозможность подключения к серверам, задержки в отправке сообщений, проблемы с загрузкой медиа и голосовыми сообщениями.

  • Кроме того, недавно на государственной границе Украины произошел сбой в работе из-за неисправности в системе автоматического переключения питания.