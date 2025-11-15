"Зимова підтримка" тільки почалася: у Дії спостерігаються збої
- У застосунку "Дія" спостерігаються технічні збої.
- Це пов'язано з початком програми "Зимова підтримка".
У суботу, 15 листопада, стартувала програма "Зимова підтримка". Так, мільйони українців одночасно подають заявки через застосунок "Дія" на отримання 1000 гривень. Втім, через перенавантаження спостерігаються технічні неполадки.
Зокрема йдеться про труднощі під час входу в деяких користувачів. Про технічні збої в роботі застосунку інформує 24 Канал.
Актуально "Зимова тисяча" від Зеленського: як і до якого числа можна подати заявку
Що відомо про технічний збій у Дії?
Через велике навантаження, спричинене початком подання заявок на отримання тисячі Зеленського, застосунок "Дія" потерпає від технічних несправностей.
Користувачі не можуть увійти в застосунок "Дія" / Скриншот 24 Каналу
Команда Дії вже відреагувала на інцидент. Там пояснили, що через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно.
Якщо у вас так сталося – будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися,
– йдеться в повідомленні.
Втім, проблеми із входом є не в усіх. Частина користувачів усе ж таки має доступ до застосунку й уже змогла подати заявку на отримання тисячі гривень.
Деякі користувачі вже подали заявки на тисячу гривень через Дію / Скриншот 24 Каналу
Де ще фіксували технічні неполадки за останній час?
16 жовтня YouTube пережив масштабний технічний збій по всьому світу, що торкнувся користувачів у багатьох країнах.
Зокрема не завантажувалися відео, на екранах з'являлися повідомлення про помилки. Понад 200 тисяч скарг надійшло зі США та Європи, проблеми також фіксували в Азії й Латинській Америці.
8 листопада в Telegram стався глобальний збій із різними проявами залежно від регіону.
Користувачі скаржилися на неможливість підключення до серверів, затримки в надсиланні повідомлень, проблеми із завантаженням медіа та голосовими повідомленнями.
Окрім того, нещодавно на державному кордоні України стався збій у роботі через несправність у системі автоматичного перемикання живлення.