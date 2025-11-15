"Зимова підтримка" тільки почалася: у Дії спостерігаються збої

У суботу, 15 листопада, стартувала програма "Зимова підтримка". Так, мільйони українців одночасно подають заявки через застосунок "Дія" на отримання 1000 гривень. Втім, через перенавантаження спостерігаються технічні неполадки.

Зокрема йдеться про труднощі під час входу в деяких користувачів. Про технічні збої в роботі застосунку інформує 24 Канал.

Що відомо про технічний збій у Дії?

Через велике навантаження, спричинене початком подання заявок на отримання тисячі Зеленського, застосунок "Дія" потерпає від технічних несправностей.



Користувачі не можуть увійти в застосунок "Дія" / Скриншот 24 Каналу

Команда Дії вже відреагувала на інцидент. Там пояснили, що через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно.

Якщо у вас так сталося – будь ласка, спробуйте трохи пізніше. Послуга працюватиме до 24 грудня, тож усі точно встигнуть податися,

– йдеться в повідомленні.

Втім, проблеми із входом є не в усіх. Частина користувачів усе ж таки має доступ до застосунку й уже змогла подати заявку на отримання тисячі гривень.



Деякі користувачі вже подали заявки на тисячу гривень через Дію / Скриншот 24 Каналу

Де ще фіксували технічні неполадки за останній час?