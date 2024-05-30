Сбой в работе monobank: пользователи не могут попасть в приложение
В среду, 30 мая, в работе банковского приложения monobank случился сбой. Пользователи жалуются на то, что не могут воспользоваться функциями приложения.
Так, не работает перевод средств и другие услуги, сообщает 24 Канал. При попытке попасть в программу, пользователи видят предупреждение о сбое в ее работе. Те же кому удалось пробиться в середину меню, не могут воспользоваться услугами.
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Некоторые пользователи могут увидеть стандартное сообщение о неисправностях, которое информирует о том что команда банка работает над решением проблем. Кроме того, можно нажать на кнопку "Получить сообщение", чтобы банк известил вас, когда функциональность приложения будет восстановлена.Пока неизвестно насколько серьезным является сбой и как быстро его починят. На странице соучредителя monobank Олега Гороховского информации о проблемах с сервисом нет.
Пользователи в X сообщили о сбое в monobank / Скриншот 24 Канала
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Напомним, что после исторического поединка украинского боксера Александра Усика с Тайсоном Фьюри, monobank добавил в приложение новый скин для карт, посвященный победе украинца.